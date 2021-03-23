Новая мультимедиа для автомобилей Lada: АВТОВАЗ представил EnjoY Pro

Интеграция со смартфонами, Яндекс.Авто, динамическая разметка, объемный звук...

Материалы по теме Новая мультимедийка для Lada 2021 года: подробности

На автомобилях Lada в ближайшее время появится новая мультимедийная система EnjoY Pro, об этом заявила пресс-служба производителя. Комплекс поддерживает интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto и включает полный набор сервисов Яндекс.Авто. На АВТОВАЗе говорят, что у системы высокое быстродействие, а также она умеет анализировать предпочтения пользователя — предлагает привычные маршруты и характерную музыку.

Мультимедийка EnjoY Pro анонсирована с 8-дюймовым экраном (хотя известно, что АВТОВАЗ патентовал для нее и 7-дюймовое исполнение), а ПО будет регулярно обновляться, поддерживая актуальность и стабильность функций, а также добавляя новые. В комплекте пригалается объемный звук от французской компании Arkamys с системой акустической коррекции звучания.

Новое головное устройство будет запускаться сразу же, как только водитель открыл дверь с брелока, то есть к моменту начала поездки она должна быть готова к работе. А выключение происходит не с поворотом ключа, а по открытию водительской двери, чтобы можно было дослушать трек или договорить по телефону. Все основные функции управляются с руля: звонки, листинг треков, смена источника музыки, громкость. Эти же параметры можно менять с помощью голосового помощника.

У камеры заднего вида динамическая разметка. Есть встроенные звуковые сигналы об открытом багажнике и слишком высокой скорости движения задним ходом.

Модели, на которые будут ставить EnjoY Pro, а также сроки старта продаж АВТОВАЗ обещает назвать позже, однако известно, что Весты с такими мультимедийными центрами уже есть у дилеров. Кроме флагманской модели EnjoY Pro, вероятно, достанется семейству XRay, а в начале 2021 года новую мультимедиа «примеривали» и на Lada Granta.

Фото: АВТОВАЗ