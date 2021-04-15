Так делали и раньше, только сначала требовалось возбуждать исполнительные производства, а это дополнительное время.

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В России готовят упрощенный порядок взыскания штрафов с водителей, на него Федеральная служба судебных приставов должна перейти уже в этом году. Постановления ГИБДД о штрафах приставы будут получать в электронном виде и взыскивать с должников суммы, не превышающие 10 тыс. рублей, при этом не возбуждая исполнительного производства. Взыскания они будут производить также в автоматическом режиме за счет средств должника на его счетах в банке и иной кредитной организации, пишет ТАСС. Об этом на расширенной коллегии Минюста сообщил глава ФССП Константин Чуйченко.

Этот упрощенный порядок чиновник назвал одной из основных задач подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов на 2021 год.

Министр подчеркнул, что это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы и обеспечит быстрое выполнение более 30 миллионов исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений ГИБДД.

Однако упрощенный порядок взыскания не означает, что деньги будут списывать автоматически, не уведомляя должника, отметил Чуйченко.

Как это будет происходить на деле, станет ясно, когда новацию внедрят. Пока же остаются вопросы: каким образом будет уведомлен должник, что деньги с его счета подлежат списанию; за какой период приставы смогут взыскать в упрощенном порядке эти 10 тыс. рублей (месяц, год) и каким образом должник сможет обжаловать списание, если окажется, что штраф он уже погасил.

Государство бдительно следит за тем, чтобы нарушители не уклонялись от возмездия. Оно ждет два месяца, начиная с даты вступления постановления в силу, после чего штраф получает статус просроченного и передается на исполнение судебным приставам.



Фото: Ведомости/ТАСС