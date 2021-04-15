Отцовский инстинкт: спас ребенка от обезумевшего автомобиля — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Отцовский инстинкт: спас ребенка от обезумевшего автомобиля

Автомобиль появился словно из ниоткуда и летел он почему-то задним ходом.

Материалы по теме
Кто ж так выезжает с парковки?!? — 27 миллионов просмотров!

В Санкт-Петербурге отец спас жизнь своему четырехлетнему сыну, выхватив его в последний момент из-под колес летящей на них машины. Перед этим отец с сыном только вышли из продуктового магазина, были в расслабленном состоянии, и, как говорится, ничто не предвещало.

На кадрах с установленной на доме камеры видно, что припаркованный на другой стороне дороги внедорожник Volvo резко откатывает назад и мчится на тротуар, снося по пути все препятствия.

Пользователи не могут решить, насколько оказались везучими эти люди? Ведь шансы, что неконтролируемая машина нацелится именно на отца с сыном, были ничтожно малы. Это то, что называется, оказаться не в том месте не в то время. «Вольво устала спасать людей», — отмечает один из пользователей, явно намекая на то, что марка всегда славилась своими системами безопасности.

С другой стороны, благодаря молниеносной реакции отца все завершилось благополучно, так что будем считать, что эти люди все-таки везунчики!

Видео: YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
248
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...