Отцовский инстинкт: спас ребенка от обезумевшего автомобиля

Автомобиль появился словно из ниоткуда и летел он почему-то задним ходом.

В Санкт-Петербурге отец спас жизнь своему четырехлетнему сыну, выхватив его в последний момент из-под колес летящей на них машины. Перед этим отец с сыном только вышли из продуктового магазина, были в расслабленном состоянии, и, как говорится, ничто не предвещало.

На кадрах с установленной на доме камеры видно, что припаркованный на другой стороне дороги внедорожник Volvo резко откатывает назад и мчится на тротуар, снося по пути все препятствия.

Пользователи не могут решить, насколько оказались везучими эти люди? Ведь шансы, что неконтролируемая машина нацелится именно на отца с сыном, были ничтожно малы. Это то, что называется, оказаться не в том месте не в то время. «Вольво устала спасать людей», — отмечает один из пользователей, явно намекая на то, что марка всегда славилась своими системами безопасности.

С другой стороны, благодаря молниеносной реакции отца все завершилось благополучно, так что будем считать, что эти люди все-таки везунчики!

С помощью этого видео можно представить, как управляет машиной засыпающий за рулем человек.



Видео: YouTube