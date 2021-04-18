Это видео сначала появилось в ТикТоке, но быстро стало вирусным и разлетелось по соцсетям.

Начинается все с того, что девушка пытается припарковаться между двумя машинами, но места мало и у нее никак не получается. Тогда она выходит из автомобиля и измеряет парковочное место шагами.

Убедившись, что автомобиль все же поместится, продолжает попытки. Тут к ней присоединяется другая девушка и жестами показывает, что поможет ей не задеть стоящий сзади автомобиль.

Они делают еще несколько попыток, и машина наконец успешно встает на место, ничего не задев. Все счастливы, девушки обнимаются и расходятся. А потом… спасительница садится в тот автомобиль, который, собственно, и мешал припарковаться, и уезжает по своим делам. Под изумленным взглядом первой девушки.

Разумеется, у многих после просмотра этого видео возник резонный вопрос: зачем она так поступила? Не проще бы было просто показать, что уезжает? Но логичное объяснение все же нашлось: возможно, первая девушка только получила права, а вторая таким образом поддержала ее (ведь не смеялась же!) и помогла стать чуточку увереннее.

А в этом видео новичок пытается выехать с парковки. Тут без ущерба не обошлось, но — все свои.



Видео: YouTube