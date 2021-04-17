Дорожные ситуации богаты «сюрпризами», и водителю порой трудно сдержать эмоции. Но надо! И мы расскажем почему.

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«За рулем» и «Автостат» решили проверить, насколько легко наши российские автовладельцы умеют сдерживать свой, пусть даже праведный, гнев. С этой целью с 9 по 12 апреля был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 респондентов.

Участникам исследования был задан один вопрос: «Вас грубо подрезали на дороге. Ваши действия?». Более 70% респондентов ответили, что после такой откровенной провокации все же не станут предпринимать ответных действий. При этом 38,3% из этой категории водителей признали, что возмутятся и выругаются (вслух или мысленно — не уточняли). Еще 28,2% мстить не станут, но постараются держать нарушителя в поле зрения, 7% — «погрустят» и поедут дальше.

Тем не менее, опрос показал, что практически каждый пятый (20,6%) может предпринять ответные действия, если грубиян попадет на подходящее настроение.

А вот 5,9% опрошенных признались, что непременно преподнесут нахалу урок. «Обгоню и накажу — я круче», — так ответила эта категория автовладельцев.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Один мой знакомый и вовсе преследовал подрезавшего его «нахала» целых 60 километров! А потом, когда настигнул, набил тому морду. Очевидно, он попал в число тех почти 6%, которые считают, что они круче. Зато потом доказывал свою крутость в суде…

Поэтому в таких случаях, если вы оказались не правы, то просто извинитесь — тогда назревающий конфликт имеет все шансы сразу сойти на нет. Если же вас подрезали, то постарайтесь сохранять спокойствие — может, это сделали случайно. Но если вы видите в этом намеренный умысел, то поступите так, как недавно сделал наш президент: просто пожелайте злоумышленнику здоровья!

Редактор «За рулем» Илья Пименов:

А вдруг обидчик совершил проступок ненамеренно? Например, ваша машина оказалась у него в слепой зоне? Или он второй день за рулем и шарахнулся прямо на вас от взревевшего над ухом грузовика? Стоит ли устраивать гонки и разборки, чтобы получить извинения за невнимательность? Все уже случилось.

Сложнее сдержаться, если вас подрезали нагло, намеренно. Однако сдержаться все-таки нужно, так как в пылу погони за нарушителем и вы наверняка нарушите ПДД (причем неоднократно). Кроме того, стычки на дорогах оканчиваются драками и даже стрельбой. Дав полную волю эмоциям, можно создать (и не только себе) большие проблемы. Даже если ваше имя Джон Джеймс Рэмбо, бывший «зеленый берет» — поезжайте своей дорогой. Будь Рэмбо реальным, он бы из-за такой мелочи и глазом не повел.

Прекрасно, что еще почти треть респондентов (28,2%) выбрали ответ «мстить не собираюсь, но буду держать нахала в поле зрения». Пусть с ним разбираются те, для кого это прямая обязанность. А у сотрудников ДПС, кстати, сейчас огромный зуб на наглых нарушителей — в частности, из-за громкой аварии блогера в «День дурака».

Кстати, чтобы вам было легче отпустить ситуацию, подрезавшего вас нахала и подобных ему можно отнести к 5% неадекватных личностей, которые, как утверждают ученые, есть в любом обществе и сообществе, в том числе водительском. Таких еще называют «доминантным меньшинством».

Можно ли избежать встречи с хамством на дорогу и как с ним бороться, размышляет наш автор.

Фото: Depositphotos