В автопарке Эдварда Била оказались Bentley, Porsche и Lada

Блогер, виновник ДТП на Садовом кольце, решил продать свои машины, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии. Всего у пранкера их семь.

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Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце, решил продать все семь своих машин, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии Марии Артемовой, сообщил изданию «360» источник, знакомый с ситуацией.

Так, стоимость его Bentley Continental GT Speed с пробегом может начинаться от 3 миллионов рублей, Porsche Panamera 4S, который по документам тоже зарегистрирован на блогера, стоит порядка двух миллионов. В коллекции пранкера: BMW 7-й серии — его можно продать минимум за 5 миллионов. За четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC блогер выручил бы 11,5 млн рублей, а за Mercedes-Benz AMG GT 63 — 14,5 миллиона. Есть у Била и ВАЗ-21099.

По самым скромным оценкам, стоимость автопарка блогера составляет 37 млн рублей, а он пообещал собрать для пострадавшей 5 млн рублей. Правда, не так просто быстро продать автомобили за адекватные деньги, а сейчас срок его наказания зависит от того, сумеет ли он договориться с пострадавшей.

По последним данным, устроивший ДТП с пятью машинами в центре Москвы блогер Эдвард Бил привлекался к ответственности за нарушения ПДД 15 раз за последние два года. Это и превышение скорости, и управление транспортным средством без ОСАГО и с наличием неисправности, неиспользование ремней безопасности. Также он был лишен права управления.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов направил письмо главе ГИБДД России Михаилу Черникову и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться, почему водители с сотнями нарушений ПДД продолжают передвигаться по дорогам общего пользования. Были ли сформированы административные материалы в отношении собственника транспортного средства по 500 зафиксированным нарушениям ПДД? Потому что благодаря этому происшествию «возникли серьезные вопросы к практике обеспечения безопасности дорожного движения».

Кроме того, депутаты думают ввести дополнительную ответственность для людей с «аномальными количествами зафиксированных нарушений».

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас Бил находится под домашним арестом, ему запрещено покидать дом, пользоваться интернетом и автомобилем.

Каким образом автомобиль, снятый с учета, с аннулированной регистрацией рассекает по городу, который, словно елка, увешан видеокамерами? Таким вопросом задается наш юрист Сергей Смирнов.



Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС