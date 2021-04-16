ГИБДД догоняет нарушителя на скорости 217 км/ч

3 июля 2021 года службе ОРУД-ГАИ-ГИБДД (ОРУД — отдел по регулированию уличного движения — структурное подразделение советской милиции, занимавшееся регулированием дорожного движения) исполняется 85 лет, дорожную полицию создали в 1936 году.
В честь грядущей даты столичное управление ГИБДД опубликовало на своей страничке в Instagram (видео по ссылке) погоню за нарушителем, причем стрелка на спидометре достигает 217 км/ч.
Ролик занятный: в ходе операции «Перехват» полицейский преследует Range Rover нарушителя на крутом кроссовере Mercedes-Benz, правда, догоняют машину с черной крышей, а останавливают — с белой. Но не сомневаемся, что здесь заложен какой-то тайный смысл.
- А вот с нововведениями в техосмотре до сих пор ясности нет. Говорят, что и фотографии можно подделать.
Скриншот: Instagram