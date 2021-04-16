ГИБДД догоняет нарушителя на скорости 217 км/ч

Ведомству в этом году исполняется 85 лет, и оно решило напомнить о дате видеосюжетом.

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3 июля 2021 года службе ОРУД-ГАИ-ГИБДД (ОРУД — отдел по регулированию уличного движения — структурное подразделение советской милиции, занимавшееся регулированием дорожного движения) исполняется 85 лет, дорожную полицию создали в 1936 году.

В честь грядущей даты столичное управление ГИБДД опубликовало на своей страничке в Instagram (видео по ссылке) погоню за нарушителем, причем стрелка на спидометре достигает 217 км/ч.

Ролик занятный: в ходе операции «Перехват» полицейский преследует Range Rover нарушителя на крутом кроссовере Mercedes-Benz, правда, догоняют машину с черной крышей, а останавливают — с белой. Но не сомневаемся, что здесь заложен какой-то тайный смысл.

А вот с нововведениями в техосмотре до сих пор ясности нет. Говорят, что и фотографии можно подделать.



Скриншот: Instagram