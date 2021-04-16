ГИБДД будет следить за недобросовестными автошколами

Закон поможет начинающим водителям получать качественные знания и навыки, а также повысить безопасность дорожного движения, уверены в МВД.

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В МВД подготовили проект закона об участии полиции в проверке автошкол. Если закон будет принят, он, в свою очередь, внесет поправки в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О полиции» и наделит сотрудников ГИБДД новыми полномочиями: они будут участвовать в лицензировании автошкол. А именно — проверять учебно-материальную базу на соответствие государственным требованиям.

То есть инспекторы будут следить за тем, чтобы автоклассы с учебно-наглядными пособиями, площадка с разметкой, а также автомобили, на которых курсанты проходят обучение, у автошколы имелись, и более того, содержались в надлежащих условиях. Законопроект предусматривает наличие механизма контроля, то есть недобросовестная автошкола не сможет, как сейчас, получить разрешение на работу, а сразу после этого перестать поддерживать оборудование и территорию в должном состоянии, отмечают в МВД.

«Кроме того, требования предъявляются и к наличию в автошколах преподавателей с соответствующей квалификацией», — цитирует сайт МВД Медиа официального представителя МВД России Ирину Волк.

Закон поможет начинающим водителям получать качественные знания и навыки и, как следствие, повысить безопасность дорожного движения, уверены в Министерстве. Инициативу уже поддержали в Министерстве экономического развития, Министерстве просвещения и Федеральной службе по надзору в сфере образования.

Напоминаем, что с 1 апреля вступили в силу обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС