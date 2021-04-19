Еще недавно в испытаниях участвовал надувной макет, а теперь это автомобиль из пенопласта, разгоняющийся до 120 км/ч.

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Современные системы безопасности становятся все более действенными. Некоторые реагируют на внезапно появившиеся перед машиной препятствия быстрее, чем водители. И хотя в теории эти функции защищают автомобили и пассажиров, на практике все не так однозначно.

Но многое зависит от условий испытаний. Статичный макет — это хорошо, но ездящий — лучше. А разгоняющийся до скорости 120 км/ч — вовсе прекрасно. Одним из таких мобильных макетов автомобилей стал Guided Soft Target (GST) от компании AB Dynamics. На днях появилась его новая версия — GST120. Это пенопластовый макет машины, установленный на дистанционно управляемой платформе.

Следует отметить, что GST используют и Euro NCAP, и NHTSA, чтобы испытывать системы безопасности.

Новая версия GST120 развивает максимальную скорость 120 км/ч, тогда как предшественник мог разгоняться только до 100 км/ч. Платформа имеет увеличенную емкость аккумуляторных батарей, а также антиблокировочную тормозную систему для испытания систем экстренного торможения.

Разбитый при неудачном тесте макет собирается заново менее чем за восемь минут.

Водители, чьи автомобили оснащены системами адаптивного круиз-контроля, нарушают чаще, чем те, в машинах которых таких систем нет.

Фото, видео: AB Dynamics