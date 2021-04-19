Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — журнал За рулем

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Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus

73-летний Тони Айомми был покорен дизайном, синим цветом, комфортом и динамикой.

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Гитарист легендарной группы Black Sabbath Тони Айомми приобрел автомобиль Lamborghini Urus. Айомми считается первопроходцем музыкального жанра «хеви-метал», который они фактически создали вместе с вокалистом Оззи Осборном, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом в составе Black Sabbath, образованной в 1968 году. В начале 1970-х вместе со славой к Айомми пришла и страсть к Lamborghini.

Я начинал с двух Espada в 70-е годы, появившихся у меня одна за другой, а затем приобрел Miura SV... Когда появился Urus, я влюбился в него. Им легко управлять и он очень комфортный: когда я впервые попробовал проехать на нем во время трек-дня, то был очень впечатлен...» — цитирует Айомми пресс-служба итальянского бренда.

Сейчас 73-летний Тони Айомми наслаждается вынужденной паузой, возникшей из-за пандемии, — он признается, что для него это самый длинный перерыв в бесконечных перелетах по миру, и перерыв приятный. Легендарный гитарист занимается домашними делами, записывает новые композиции и поддерживает связь со старыми друзьям, в том числе с Оззи Осборном.

Но когда снова можно будет отправиться в путешествие, Айомми собирается совершить его на своем новом Urus — музыкант решил поехать в свой дом на полуострове Сэндбэнкс в Англии.

Фото: Lamborghini

Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus

73-летний Тони Айомми был покорен дизайном, синим цветом, комфортом и динамикой.

Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240858Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240856Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240857Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus
Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus

73-летний Тони Айомми был покорен дизайном, синим цветом, комфортом и динамикой.

Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240857Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240856Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus — фото 1240858Изобретатель хеви-метал купил Lamborghini Urus

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