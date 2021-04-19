Очень редкий Днепр с разгоном до сотни за 6,5 секунды: подробный видеообзор

Помимо «одиночки», использовавшейся в теплое время года, существовал еще и зимний вариант — с коляской.

Материалы по теме «Кремлевский» Днепр: мощный советский мотоцикл

Мы уже рассказывали о советских мотоциклах из кортежа первых лиц государства — мощные Днепры использовались в 1980-90-е годы в ГОНе, кремлевском Гараже особого назначения. А сегодня перед нами зимний вариант того же байка — Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил сюжет о мотоциклах с коляской Днепр 14.9.

Коляска таким мотоциклам нужна была именно с точки зрения безопасности и устойчивости в зимнее время — несмотря на имеющееся в небольшой люльке сиденье, постоянного пассажира там не предусматривалось. И покрышки были действительно зимними, в Омске для Днепра 14.9 создали специальную шипованную резину. Вообще же, в разработке, кроме Киевского мотоциклетного завода, участвовали десятки предприятий по всей стране. Приложили руку даже специалисты ВАЗа — это заметно, например, по комбинации приборов.

А во ВНИИ «Мотопром» подготовили совершенно новую переднюю бесштоковую вилку, модернизированные пружинно-гидравлические амортизаторы, оригинальные передние тормоза. Ранняя версия узнается по отечественным карбюраторам, а на поздних стояли уже немецкие Bing. 750-кубовый оппозитник в разных версиях развивал от 50 до 60 л.с. Мотоциклы оснащались 5-ступенчатой коробкой, электростартером, устройством спецсвязи.

Аэродинамику мотоциклов прорабатывали с использованием аэродинамической трубы, рама подвергалась облегчению. Разгон до 100 км/ч у поздних версий Днепр 14.9М довели, по неофициальным данным, до показателя 6,5 секунды.

Первые 25 мотоциклов передали в ГОН в 1979 году, а вторая такая же партия разрабатывалась уже с учетом требований заказчика. Мотоциклы Днепр 14.9 и Днепр 14.9М использовали до 1994 года, после чего списали. Судя по всему, самая большая их коллекция на данный момент находится в Музее техники Вадима Задорожного, где и стоят показанные в сюжете экземпляры.

В конце 1980-х кортежные и патрульные мотоциклы с задатками супербайков разрабатывали и на Ижмаше — именно таким был мотоцикл Иж Лидер.

Видео: YouTube/«Автомобильная Россия»