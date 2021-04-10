ИЖ Лидер: смотрим на единственный экземпляр советского супербайка

Роторно-поршневой мотор с жидкостным охлаждением выдавал 52 л.с., тормоза обоих колес были дисковыми.

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В конце 1980-х на Ижмаше велась разработка мотоцикла для сопровождения кортежей и патрульной службы — проект предусматривал мелкосерийный выпуск таких мотоциклов, однако в истории эти двухколесные машины остались лишь единичными экземплярами. Скорее всего, снятый Youtube-каналом «Автомобильная Россия» ИЖ Лидер с мотором РД-601 — единственный из подобных прототипов. Мотоцикл стоит в Музее техники Вадима Задорожного.

Двухсекционный роторно-поршневой двигатель с водяным охлаждением, разработанный на АВТОВАЗе, имел объем 613 куб. см и развивал 52 л.с. при 6000 об/мин и 51 Нм при 3500 об/мин. Привод на заднее колесо осуществлялся через карданную передачу. Динамика обещалась серьезная, поэтому машина имела дисковые тормоза с гидравлическим приводом на обоих колесах, причем передний диск был двойным.

Помимо Лидера, существовал еще вариант ИЖ Вега (ИЖ-8.201), который отличался обвесом с более резкими гранями, придававшими облику байка дополнительную динамику. А кроме версий с РПД планировались и модификации с 4-цилиндровым оппозитным мотором от серийного мотоцикла Урал. К сожалению, перестройка, развал СССР и дальнейший крах мотоциклетного завода (в 2008 году компания ИЖМото была признана банкротом) поставили крест на этих интересных проектах.

Эскортные мотоциклы проектировали и на базе техники Днепр — в 1984 году для модели К-14.9М в Серпухове разработали оппозитный мотор мощностью 55 л.с.

Видео: Youtube/«Автомобильная Россия»