Топ-5 самых угоняемых авто: версия страховщиков — журнал За рулем

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Топ-5 самых угоняемых авто: версия страховщиков

Возглавляет список корейская Hyundai.

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Первое место среди самых угоняемых в России легковых авто в I квартале 2021 года удерживает Hyundai, на втором месте — Kia, далее в порядке убывания следуют Mitsubishi, Toyota и Lexus, такие данные приводит страховая компания «Согласие».

В Москве злоумышленники чаще всего интересуются Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Toyota Camry. В Северной столице злоумышленников интересовал Mitsubishi Outlander, в Новосибирске — Hyundai Sonata. Выбор угонщиков в других регионах, кроме Республики Башкортостан и Красноярского края, не слишком отличался от общероссийской статистики. В этих двух регионах в топ угоняемых марок также попали ГАЗ и Fiat.

Аналитики «Согласия» предупреждают: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промзонами.

Фото: Depositphotos

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