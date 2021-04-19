Топ-5 самых угоняемых авто: версия страховщиков

Возглавляет список корейская Hyundai.

Материалы по теме В Москве накрыли банду, угонявшую иномарки (видео)

Первое место среди самых угоняемых в России легковых авто в I квартале 2021 года удерживает Hyundai, на втором месте — Kia, далее в порядке убывания следуют Mitsubishi, Toyota и Lexus, такие данные приводит страховая компания «Согласие».

В Москве злоумышленники чаще всего интересуются Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Toyota Camry. В Северной столице злоумышленников интересовал Mitsubishi Outlander, в Новосибирске — Hyundai Sonata. Выбор угонщиков в других регионах, кроме Республики Башкортостан и Красноярского края, не слишком отличался от общероссийской статистики. В этих двух регионах в топ угоняемых марок также попали ГАЗ и Fiat.

Аналитики «Согласия» предупреждают: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промзонами.

Любопытный случай: угонщик проехал 50 км без рук (они были в наручниках). Полицейский оставил преступника одного в машине, а тот взял да и уехал.

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