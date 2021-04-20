АВТОВАЗ готовит к производству 4 новинки

Автомобили будут принципиально новыми, а для их производства необходима модернизация завода и переподготовка персонала.

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О планах предприятия рассказал президент компании Ив Каракатзанис: до 2025 года завод начнет выпускать четыре принципиально новые модели. Это значит, что машины будут построены на прежде не использовавшихся платформах и иметь мало общего с нынешней продукцией. По сути, ожидается перерождение АВТОВАЗа.

Господин Каракатзанис рассказал, что на АВТОВАЗе идет модернизация производства, причем глубокая. Параллельно повышается уровень инженерных компетенций. Надо полагать, проходит переподготовка персонала, для которого также улучшаются условия труда. Без этого предприятие в Тольятти не сможет выпускать новые автомобили.

Напомним, что теперь АВТОВАЗ, согласно стратегии группы Renault под названием Renaulution, объединяется с румынской Dacia, выпускающей бюджетные модели Renault (Logan, Sandero и Duster) под своим брендом.

Обе компании будут выпускать машины на платформе CMF-B, знакомой нам по новым поколениям Lodan и Sandero.

Новые Lodan и Sandero на платформе CMF-B получили всего по паре звезд в краш-тестах Euro NCAP.

Фото: Dacia