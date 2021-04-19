Почему Renault Logan с 2 звездами Euro NCAP безопаснее многих

Renault Logan и Sandero получили по две звезды из пяти возможных в краш-тестах, но они могут быть одними из самых безопасных автомобилей, и вот почему.

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Мы ни в коем случае не пытаемся приуменьшить важность многочисленных систем безопасности, как активных, так и пассивных, которые стали появляться на новых автомобилях. Например, система предупреждения о лобовом столкновении отлично справляется со своей задачей, а подушек безопасности не бывает слишком много… Но скажите, сколько было потрачено на то, чтобы «прокладка» между рулем и сиденьем не отвлекалась от дороги? Насколько современные автомобили помогают водителям сосредоточиться на управлении?

Каждый производитель считает своим долгом как можно эффективнее отвлечь нас от управления машиной. Для этого на центральной консоли устанавливаются экраны все большего размера, с улучшенным изображением и яркими цветами.

Уровень защиты Renault Logan и Sandero взрослых пассажиров и детей лишь на 10% ниже среднего уровня — 70 и 72% соответственно. Это лучше, чем результаты Jeep Wrangler , Alfa Romeo Giulietta , Citroen DS 3. Звезды были «срезаны» за отсутствие электронных систем обнаружения пешеходов, мониторинга состояния водителя и удержания автомобиля в полосе движения.

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Когда Volvo в 2014 году анонсировала XC90, кроссовер быстро получил звание самого безопасного семейного автомобиля. Высокопрочный кузов, защита позвоночника при вертикальных нагрузках, система обнаружения пешеходов и других транспортных средств City Safety, которая при необходимости останавливает кроссовер — это и многое другое сделало XC90 одним из самых безопасных автомобилей. На бумаге. И минимум кнопок в салоне — все управление через большой по тем временам сенсорный экран. А системы безопасности должны были компенсировать недостаток внимания водителя, который постоянно отвлекался от дороги, тыча в этот экран, пытаясь настроить массаж кресла.

Чем это отличается от использования мобильного телефона за рулем?

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Но экраны, пользоваться которыми вслепую, на ощупь невозможно — это часть проблемы. Как показали многочисленные исследования, современные системы безопасности и полуавтономного вождения делают водителей беспечными, провоцируют нарушения и, следовательно, имеют мало общего с понятием безопасности.

Вот почему решение Renault, которое появилось в Logan и Sandero, так хорошо. В качестве экрана информационно-развлекательной системы используется смартфон. При этом автомобили могут обходиться без него — и это новая система безопасности: автомобиль без огромного отвлекающего экрана. Водителю такой машины не нужны интеллектуальные системы: он не отвлекается и у него меньше шансов попасть в ДТП по своей вине. У него входит в привычку следить за дорогой — и это главная система безопасности человека.

Водители и без того слишком часто отвлекаются за рулем. Например, две трети людей проверяют во время движения свои мобильные телефоны.

Фото: Renault, Daimler AG