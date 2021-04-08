Две трети водителей проверяют свои телефоны за рулем

Поколение Z — самая опасная группа, как показывает исследование.

Материалы по теме Пол, музыка и кофе влияют на длину тормозного пути — исследование

Приблизительно 54% американцев, которые садятся за руль вскоре после участия в видеочате, сообщают о проблемах с концентрацией внимания на дороге, показал анализ Distracted Driving Awareness Survey. У нас на этот счет исследований не велось, но, судя по всему, проблема общая.

Анализ показал, что пандемия коронавируса создала группу потенциально опасных водителей, которых исследователи обозначили как Zoom-зомби, пишет Daily Mail.

Пандемия, охватившая мир в 2020 году, вынудила миллионы людей оставаться дома, чтобы ограничить распространение вируса. Многие компании закрыли свои офисы, сотрудники создавали рабочее место у себя дома, чтобы выполнять задачи с помощью платформ для видеоконференц-связи. И сервис видеоконференций Zoom довольно быстро взял инициативу на себя: компания-разработчик заявила, что к марту 2020 года она насчитала 200 миллионов участников ежедневных встреч.

Издание перечислило основные причины, вызывающие Zoom-истощение: это чрезмерно большое количество зрительного контакта крупным планом, постоянное разглядывание себя во время видеочата, резкое снижение обычной мобильности и значительное увеличение многозадачной нагрузки. Все это позже переносится в реальный мир.

В результате почти две трети водителей (64%) сообщили, что проверяют свои телефоны во время вождения, это на 2% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с 2019 годом. Однако количество времени, которое люди тратят на проверку своего устройства во время вождения, резко возросло — 53% проверяют свой телефон в течение 15 минут после того, как садятся за руль — на 7% больше, чем в прошлом году, и на 9% больше, чем в 2019-м. Самое плохое, что сами водители этого не осознают, полагая, что они в безопасности, таких стало на 6 п.п. больше, чем в 2020 году (24%).

65% респондентов поколения Z и 61% миллениалов заявили, что даже за рулем их внимание занято мобильным устройством. Среди поколения X таких 48%.

Опрос проводился с 12 по 17 марта 2021 года, в нем приняли участие 1819 американцев старше 18 лет, которые водят автомобиль.

Справка

Поколение Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для определения поведенческих характеристик людей, родившихся ориентировочно в период с 1997 по 2012 годы.

Миллениалы — это представители поколения Y, родившиеся в период с 1982 по 2004 годы.

Поколение X — люди, родившиеся в период с 1965 по 1980 годы.

Границы поколений нечеткие и варьируются, потому что в различных регионах многие последствия глобальных событий происходили в разное время.

Фото: Depositphotos