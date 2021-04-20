10 лучших бюджетников для дачи

В зависимости от предпочтений и потребностей для покупки рабочей лошадки хватит от 420 тысяч до 1,4 млн рублей.

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Вошедшие в десятку автомобили отличаются уникальным сочетанием характеристик, которые делают их универсальнее одноклассников. Это либо большой багажник, либо проходимость, либо способность буксировать тяжелые прицепы, если они оборудованы тормозами.

Список лучших предложений для дачников был составлен аналитиками онлайн-агрегатора Autospot.ru, на площадке которого представлены автомобили от более чем 700 официальных дилеров различных марок. Оказалось, что для покупки дачного автомобиля достаточно суммы от 420 тысяч до 1,4 млн рублей. Это исключительно бюджетные автомобили, а на долю дачной десятки приходится почти 16% продаж — каждая пятая сделка.

Для большинства жителей нашей страны покупка отдельного «дачного» автомобиля — недоступная роскошь. Чаще покупается машина универсальная для использования ее по всем возможным поводам, включая поездки на дачу. Поэтому в рейтинг вошли не только кроссоверы, универсалы или пикапы, но и седаны, лифтбеки. Например, классический городской седан Chevrolet Cobalt имеет самый вместительный в классе багажник объемом 563 литра и способен буксировать прицеп массой до 1,5 тонн, — говорит главный редактор Autospot.ru Александр Столяров.

Доступнее других оказался универсал Lada Granta с 520-литровым багажником, высоким прямым потолком и 18-сантиметровым дорожным просветом. Вторым по цене стал внедорожник Lada Niva Legend (бывшая Lada 4x4). Его багажник скромен (420 л даже у 5-дверной версии), но внедорожные качества гораздо выше среднего. На третьем месте снова Lada — Largus. Универсал хорош 560-литровым багажником и 17-сантиметровым клиренсом. К тому же автомобиль способен буксировать прицепы массой до 1,3 тонны, если, естественно, они оборудованы тормозной системой.

Среди иномарок самым доступным «дачамобилем» стал Chevrolet Cobalt. Его багажник вместительнее, чем у Largus, а на фаркопе можно таскать 1,5-тонные прицепы. Замыкает пятерку лидеров Renault Duster. У него скромный багажник (428 литров), но зато и ему по фаркопу 1,5-тонные прицепы, которые, обладая отличной проходимостью и 21-сантиметровым дорожным просветом, он может тянуть по любым дорогам.

Шестым по стоимости стал Skoda Rapid. У машины не только вместительный багажник (530 литров), но и очень большой загрузочный проем. К тому же не подвел автомобиль и клиренс (17 см), а также умение буксировать 1,2-тонный прицеп. Седьмое место за Hyundai Creta благодаря сочетанию универсальности кроссовера, цены, ликвидности, а также хорошему дорожному просвету (19 см) и выносливости — 1,1-тонные прицепы ему по плечу. Chery Tiggo 4 несколько дороже, но его характеристики сопоставимы с характеристиками корейского кроссовера. При этом оснащение машины очень богатое, словно это и не бюджетник.

Конечно же, в топ попали УАЗы — Patriot и Pickup. Это брутальные внедорожники, способные тащить за собой на прицепе до 1,5 тонны. Patriot имеет вместительные салон и багажник объемом 650 литров, а Pickup — это пикап со всеми дающимися этим кузовом преимуществами и грузоподъемностью 725 килограммов. С ним можно даже строительство нового дома организовать и не пользоваться услугами доставки.

Топ-10 бюджетников для дачи

Марка, модель Цена на Autospot.ru, от руб. Особенности Lada Granta универсал 419 900 Высокая крыша, большой багажник и дорожный просвет Lada Niva Legend 583 900 Высокая крыша, проходимость Lada Largus 592 900 Высокая крыша, большой багажник и дорожный просвет Chevrolet Cobalt 609 900 Большой багажник, буксировка тяжелых прицепов Renault Duster 673 000 Высокая крыша, буксировка тяжелых прицепов, проходимость Skoda Rapid 771 455 Большой багажник, буксировка тяжелых прицепов, дорожный просвет Hyundai Creta 846 000 Буксировка тяжелых прицепов и дорожный просвет UAZ Patriot 854 000 Высокая крыша, проходимость, большой багажник, буксировка тяжелых прицепов Chery Tiggo 4 879 900 Буксировка тяжелых прицепов и дорожный просвет, оснащение UAZ Pickup 1 397 000 Проходимость, грузовая платформа, буксировка тяжелых прицепов, грузоподъемность

Если вы не планируете возить что-то на дачу, но желаете до нее быстрее добираться, проскакивая пробки, то присмотритесь к мотоциклу. Вот 5 отличных вариантов для начинающего райдера.

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