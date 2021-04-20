Концепт «Кит» в Шанхае: гигантская пасть вместо решетки

Этот необычный автомобиль Roewe Jing представила китайская SAIC на выставке Auto Shanghai 2021. Название модели переводится как «кит».

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Концептуальный кроссовер Roewe Jing дебютировал на Auto Shanghai 2021. Выглядит он весьма необычно: тоненькие светодиодные фары, словно выложенные из кубиков льда, обтекаемые формы в духе современной моды, но вот решетка радиатора — это что-то выдающееся, даже сложно определиться, красиво это или нет.

Этому автомобилю SAIC Motor суждено присоединиться к суббренду автопроизводителя Roewe. Jing, или Кит, — это перспективный концепт, и связь с образом кита тут не случайна. Форма решетки — так создатели видят челюсть кита, возможно, выбор белого цвета для этого концепта тоже не был случайным.

Про этот автомобиль известно немного: серийные версии появятся на рынке в конце года. Технически характеристики неизвестны, хотя в отчетах говорится, что это не электрокар в чистом виде — предложат подключаемые гибридные версии и стандартные варианты с двигателями внутреннего сгорания, хотя с каким именно, не раскрывают.

Кроме того, известно, что Jing должен стать флагманом в линейке суббренда Roewe.

Поскольку это почти готовая к производству версия, не стоит ожидать, что передняя часть с китовой тематикой сильно изменится, когда автомобиль поступит в продажу. Нет информации о возможных ценах или оснащении, но, будучи продуктом SAIC, Jing почти наверняка предназначен в первую очередь для китайского рынка.

Справка

В этом году Шанхайский автосалон проводится с 19 по 28 апреля. 19–20 — дни прессы, после этого новинки покажут широкой публике. Международную выставку автомобилей и автотехнологий проводят в Шанхае каждый нечетный год, в последнюю неделю апреля. А по четным годам устраивают Пекинский автосалон. Это крупнейшие автосалоны во всем Азиатском регионе.

Сегодня на автосалоне в Шанхае произошла странная акция протеста, подробнее об этом в нашем материале.

Фото: The News Market

