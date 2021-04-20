Древний BMW отмыли до идеального состояния: 7 шагов

На этом видео группа специалистов воскрешает «старичка», по крайней мере его кузов. Не прибегая к покраске, только путем тщательной очистки и полировки, его превращают из рухляди со свалки в пожилого, но достойного «джентльмена».

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Культовое купе BMW 2002 — один из самых известных классических автомобилей баварской марки, но, к сожалению, многие из оставшихся экземпляров пришли в плачевное состояние.

Этот конкретный автомобиль сильно пострадал от окисления, ржавчины и в целом неважного отношения.

Первым шагом к исправлению такого положения была тщательная мойка, и мы видим, как под сильным напором воды из пазов вымываются килограммы застарелой грязи и сажи.

Второй шаг — пока машина еще влажная, ее очищают глиняным бруском, помогающим собрать остатки загрязнений, которые могла пропустить мойка. Это необходимо для предотвращения царапин, как если бы не до конца вымытый автомобиль вытерли полотенцем и остатки соринок втерли в и так тонкую, травмированную временем краску.

После этого специалисты сняли часть стекол, фары, фонари, шильды и прочие детали отделки, чтобы не только лучше очистить труднодоступные места, но и удалить ржавчину под ними. Остальные части автомобиля, которых не следует касаться, просто заклеили.

Ржавчину тщательно вычистили с помощью металлической круговой щетки, а затем обработали детали средством, предотвращающим дальнейшее появление коррозии.

Пятый шаг — и самый приятный: коррекция лакокрасочного покрытия. Благодаря зачистке и полировке умельцам удалось превратить краску из матовой в настолько глянцевую, что в кузов можно смотреться, как в зеркало.

После этого автомобиль снова обработали и нанесли специальное керамическое покрытие, чтобы защитить краску и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

Заключительный этап — снятые детали поставили на место и тщательно осмотрели автомобиль, прежде чем вернуть клиенту.

Вот такие нехитрые семь шагов, и автомобиль сверкает, как новенький.

Стоит отметить, что некоторые из основных дефектов краски и кузова — сколы, вмятинки, никуда не делись, но их нельзя было устранить без перекраски и серьезных восстановительных работ лакокрасочного покрытия. В данном случае смысл этой работы в том, что с помощью обычной чистки и полировки специалисты детейлинга смогли восстановить, что возможно, и придать автомобилю ухоженный вид.

А за работой умельцев, которые делают все бережно и с душой, наблюдать — одно удовольствие!

Как подобрать краску для кузова, ведь точно попасть в нужный оттенок — настоящее искусство. Но «За рулем» знает основные принципы и готов ими поделиться.

Видео: YouTube