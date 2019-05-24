256 оттенков серого: как подбирают краску для кузова

Точно «попасть» в нужный оттенок — искусство. Но «За рулем» знает основные принципы и готов ими поделиться. К слову, лючку бензобака тут отведена особая роль.

Принято считать, что за правильный тон отвечает именно колорист, однако многое зависит и от маляра. Оба должны быть профессионалами и слаженно взаимодействовать друг с другом.

Кодовое слово

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Казалось бы, всё просто: краску подбирают по коду, который указан на заводской табличке на автомобиле, или пробивается по VIN-коду. Однако в большинстве случаев полученный цвет значительно отличается от «родного» цвета кузова. Это связано с двумя факторами: производственные особенности и обилие систем (программ) цветоподбора.

Основная загвоздка в том, что не существует единого производства краски определенных оттенков. На автомобильных заводах нужный тон получают по определенной рецептуре: в бочку с основным цветом добавляют пакет пигментов. Под каждую партию машин делают новый замес. И как детали могут отличаться друг от друга на величину допуска, так и краски немного разнятся по оттенку.

На подбор краски в зависимости от ее сложности уходит от 30 минут до 2 часов. Цена литра краски — от 1500 до 10 000 рублей. Дороже всего обходятся порошковые пигменты

На автозаводе не найти двух бочек со стопроцентным совпадением цвета — разнотон встречается даже у машин из соседних партий.

Приготовленная на заводе краска не поставляется на вторичный рынок, и при кузовном ремонте в любом сервисе приходится подбирать тон. Для этого существуют системы цветоподбора — их предлагают все крупные производители лакокрасочных компонентов. Технологи подбирают рецептуру оттенков под заводские коды по единому алгоритму, но цветá на выходе получаются непохожие. Причина в том, что у разных производителей разнятся основные компоненты — базовая краска, пигменты, лак.

В случае критического несовпадения допусков оттенок краски, подобранной по коду, может сильно отличаться от заводского. Именно поэтому нужен грамотный колорист — чтобы нивелировать разнотон и сделать его незаметным для глаза.

Индивидуальный подход

Посредственный колорист не вдается в нюансы. Имея в распоряжении образец цвéта (например, лючок бензобака), он использует имеющуюся программу цветоподбора для получения наиболее подходящего оттенка. Системы помимо основного кода краски предлагают несколько его разновидностей — тон получается чуть темнее или светлее. Это так называемые сервисные формулы, которые учитывают эффект разных бочек на заводе. На деле такой подход малоэффективен.

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Опытный колорист всегда отталкивается от марки автомобиля, точнее — от страны производства. Деление систем цветоподбора на европейский и азиатский типы обусловлено разными лакокрасочными компонентами на этих рынках, и далее программы расходятся по национальной принадлежности. Поэтому в идеале для автомобиля немецкой марки нужно использовать, к примеру, продукцию фирм Standox и Brulex. В этом случае колорист получает на начальном этапе максимально близкий тон — но не останавливается на этом. По опыту профессионалов, даже наиболее подходящая система цветоподбора выдает приемлемое совпадение оттенка лишь в 20 процентах случаев.

Далее колорист «догоняет» цвет по образцу, учитывая эффект выгорания краски от времени. Здесь ему помогает только опыт. Для подбора сложных цветов с так называемыми спецэффектами мастер использует пигменты из других систем или даже компоненты, которые применяются, например, для мототехники.

Грамотный подбор оттенка — полдела. Колорист-профессионал обязательно объяснит маляру, как правильно нанести приготовленную краску. Для этого делаются тестовые напылы. Здесь важно практически всё — давление в краскопульте, расстояние при нанесении, консистенция разведенной краски. Опытные колористы обычно готовят оттенок чуть светлее, так как часто при окраске покрытие получается потемнее. Этот момент тоже обговаривается с маляром.

Очень важно, чтобы работала одна команда — из колориста и маляра. Иначе, когда автовладелец сам приходит в точку цветоподбора и потом передает приготовленную краску маляру, результат может разочаровать. И сложно сказать, кто именно больше ошибся, - ведь глаз коло­риста не менее важен, чем рука маляра.

Рабочее место

Стандартные инструменты колориста: помещение в нейтральных тонах, спектрофотометр, набор ламп, кабинки для тест-напылов и изучения образца.

Спектрофотометр является хорошим дополнением к программе цветоподбора, он помогает максимально точно определить формулу оттенка.

Критически важно использовать лампы, имитирующие естественное уличное освещение. Очень многие цветá играют разными красками ­в помещении и на улице.

Кабинка для изучения — «коробка» с пятью стенками нейтральных цветов и лампами нескольких видов. Она нужна, чтобы со всех сторон и при разном освещении осмотреть лючок бензобака или другой образец и выявить все явные и скрытые оттенки.

Кабинка для тест-напылов нужна для обсуждения с маляром нюансов ­нанесения краски.

Подопытный

Для качественного подбора цвета обычно хватает снятого лючка бензобака. Колорист может свободно рассмотреть его под разными углами при всевозможном освещении. Кстати, на примере лючка хорошо видна современная тенденция: экономия на краске. Неравномерный и тонкий слой, местами аж светится грунт — этим стали грешить даже премиальные бренды. В идеале такое экономное нанесение надо повторить маляру, чтобы окрашенная деталь меньше выделялась. И очень важно использовать соответствующий грунт.

Если автомобиль уже окрашивался, желательно подбирать цвет по всему кузову, а не отдельно по лючку. Ведь всегда имеется определенный разнотон по кузовным элементам с заводской краской и ремонтной. Поэтому важно подобрать некий средний тон, чтобы не усугубить различия в оттенках и скрыть переходы цвета.

Тяжелый случай

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Самые сложные в под­боре тонá — серые и серебристые. Они имеют множество оттенков, которые зависят, например, от освещения. В основном колористы ориентируются на три угла падения света, но сегодня всё чаще встречаются так называемые эффектные цветá, которые требуют контроля при еще одном угле падения света: в этом случае возникает дополнительный тон, который еще надо уловить. И даже продвинутые программы цветоподбора не всегда могут учесть этот дополнительный эффект. В итоге колористу приходится искать, к примеру, другие пигменты, заимствуя их из других систем. Что уж говорить о таком окрашивании, когда единый оттенок достигается сочетанием двух слоев разных цветов — таковы, например, краски Candy.

Указанные краски особенно требовательны к качеству нанесения. Не считая Candy, наиболее сложными в работе маляры считают серые оттенки.

Вилка времени подбора краски — от 30 минут до 2 часов, в зависимости от сложности. Литр стóит от 1500 до 10 000 рублей. Дороже всего обходятся порошковые пигменты.

Благодарим сервис Bestkr (www.bestkr.ru) за помощь в подготовке материала.





Фото: «За рулем» и фирмы-производители