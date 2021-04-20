Он умеет находить хозяина с расстояния 200 метров и самостоятельно подъезжать с парковочного места.

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Компания Geely на Международном автосалоне в Шанхае представила кроссовер Xingyue L, а российский офис бренда уже поспешил сообщить, что модель непременно окажется в России — под именем K11. Это среднеразмерный кроссовер, которому в модельном ряду отводится роль флагмана, и он построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture).

Колесная база составляет 2845 мм, что превосходит показатель уже представленного на российском рынке GAC GS8 и несколькими сантиметрами недотягивает до Kia Mohave и VW Tuareg. Силовые агрегаты — турбированные 2-литровые моторы мощностью 218 и 238 л.с., работающие в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом или 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч, в зависимости от установки, составляет от 7,9 или 7,7 секунды.

Машина полноприводная, система позволяет до 50% крутящего момента отправлять на заднюю ось. Двигаться можно в одном из пяти режимов: экономичном Eco, комфортном Normal, динамичном Sport, внедорожном Offroad и специальном зимнем Snow. Светотехника — матричная: трехсегментные фары состоят из 126 индивидуально управляемых светодиодов, а фонари, соединенные светящейся полосой, — из 176 диодов.

Экран мультимедиа имеет длину один метр — он занимает большую часть панели приборов, протягиваясь от водителя к пассажиру. Разрешение экрана — 1920х720. Мультимедийный комплекс умеет обновляться по воздуху и управляет развлекательной системой, через него можно корректировать отдачу двигателя, настройки шасси, систему автономного вождения и другие функции.

Интерьер у машины двухцветный, присутствует оригинальная замша, а отделка — сочетание черных полированных элементов со вставками цвета бронзово-зеленой патины. Подсветка салона — 72-цветная атмосферная, меняющаяся в зависимости от режима движения. Стереосистема — Bose с 10 динамиками. Заявлены также система подавления шума двигателя и двухслойная шумоизоляция.

Особая «фишка» K11 (Xingyue L) — система автоматической парковки, работающая при поддержке 5G. Она позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по стоянке, подыскивая подходящее место, а затем парковаться. Можно также вызвать автомобиль с парковочного места, чтобы он подъехал к вам. Система действует в пределах 200 метров.

О запуске модели в России пресс-служба компании объявит дополнительно.

Ожидается также, что Geely представит у нас современный седан, построенный на одной с Volvo платформе СМА — Preface.

Фото: Geely