ГИБДД начала ловить машины-призраки

После ДТП с Эдвардом Билом столичная Госавтоинспекция решила прикрыть лазейку любителям погонять.

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Руководство ГИБДД дало указание избавиться от всех «стоп-учетов» на дороге, сообщил Telegram-канал Mash. Речь о том, что владелец продает автомобиль и приостанавливает регистрацию. По закону новый хозяин должен поставить машину на учет за 10 дней, а он этого не делает. Машина нигде не числится, а номера остаются для прикрытия, чтобы не останавливали.

Раньше на это почему-то не обращали внимание, но стоило одному Эдварду Билу вылететь на встречку и устроить аварию, как полиция объявила в розыск полторы тысячи машин-призраков. И уже примерно 600 обнаружила — номера снимают, а все накопившиеся штрафы переписывают на водителя.

Между тем, потерпевшая сторона по делу блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, подала жалобу на избрание ему меры пресечения, о чем сообщил адвокат Андрей Князев, который представляет интересы пострадавшей Марии Артемовой. Он утверждает, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь. Ссылаясь на тайну следствия, подробностей он раскрывать не стал.

Напомним, в отношении блогера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему предъявлено обвинение и грозит до двух лет колонии. Московский суд запретил блогеру Эдварду Билу совершать определенные действия до 1 июня.

Так, ему нельзя с 20:00 до 8:00 покидать свою квартиру на улице Донецкой в районе Марьино, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, он не может пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Он не имеет права находиться в местах, где проходят массовые мероприятия, и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

После ДТП выяснилось, что за виновным в ДТП блогером числится 566 нарушений.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС