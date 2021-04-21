Volkswagen представил новый большой кроссовер Talagon

Представитель сегмента полноразмерных кроссоверов дебютировал на автосалоне в Шанхае. Это самый большой внедорожник в истории марки.

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У Volkswagen Talagon впечатляющие габариты: длина — 5152 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1795 мм и колесная база — 2980 мм. Для сравнения, габариты самой большой модели VW Teramont (Atlas) составляют: 5039 и 1776, 1990 мм; колесная база — 2980 мм. Что касается Талагона, внешне модель во многом перекликается с концептом SMV, показанным тоже в Шанхае, но в 2019 году.

У нового VW вытянутые в ниточку светодиодные фары, визуально удлиняющие решетку радиатора и объединенные в одно целое задние фонари. Обращают на себя внимание массивные бамперы, оригинальная форма выхлопных патрубков и огромная зона остекления панорамной крыши.

Вдоль крыши протянулась хромированная полоса, идущая по верхнему краю боковых окон и спускающаяся к задней оптике.

В салоне VW Talagon цифровая приборная панель и мультимедиа с большим экраном-планшетом, слегка обращенным в сторону водителя.

Как мы уже писали, Talagon базируется на модульной платформе MQB и оснащается 2-литровым турбомотором, который в зависимости от модификации может развивать мощность 186 и 220 л.с. В качестве коробки передач предложат робот DSG. Привод — передний или полный. Автомобиль будет доступен в 6- или 7-местном варианте исполнения.

Производство Talagon наладят на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Основным рынком сбыта Volkswagen Talagon будет Китай. Приблизительная цена модели — от 46 000 долларов (3,5 млн рублей).