Обновленный VW Polo почти превратился в Golf

В данном случае речь идет о европейской версии автомобиля — хэтчбеке.

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Volkswagen обкатывает рестайлинговую версию нынешнего хэтчбека Polo 2021. При этом заметно, куда движется дизайнерская мысль — в сторону Golf 8.

В передней части прототипа можно увидеть более узкие фары в стиле Golf, решетка радиатора подверглась фейслифтингу, бамперы также выполнены в стиле Golf. В задней части Volkswagen распрощался с почти квадратными фонарями, их форма теперь пятиугольная, зауженная к низу.

Что касается интерьера, новый VW Polo получит новую обивку и дизайн. Так как уже известно, что Audi отказывается от компактного хэтчбека A1, вполне возможно, что Polo частично займет его нишу и даже может получить по наследству кое-что из премиального оборудования.

VW также обновил информационно-развлекательную систему компакта и добавил функций комфорта. Но цифровая комбинация приборов все еще не входит в стандартное оборудование и предлагается за доплату.

Известно также, что в обновленном Polo предусмотрены бензиновые моторы. Это хорошо известные литровые, мощностью от 95 до 110 л.с., и 1,5-литровый мощностью 150 л.с. Однако все двигатели будут оптимизированы с точки зрения расхода топлива и нормы выбросов. Они агрегатируются 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом DSG. Как и дизельных версий, гибридных у Поло ожидать тоже не стоит. Судьба высокопроизводительного Polo GTI пока неизвестна.

Автоконцерн Volkswagen намерен предъявить иски о возмещении ущерба экс-главе компании Мартину Винтеркорну и бывшему топ-менеджеру Audi Руперту Штадлеру в связи с дизельгейтом.



Фото: Auto Motor und Sport