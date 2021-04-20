Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — журнал За рулем

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Обновленный VW Polo почти превратился в Golf

В данном случае речь идет о европейской версии автомобиля — хэтчбеке.

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Volkswagen обкатывает рестайлинговую версию нынешнего хэтчбека Polo 2021. При этом заметно, куда движется дизайнерская мысль — в сторону Golf 8. 

В передней части прототипа можно увидеть более узкие фары в стиле Golf, решетка радиатора подверглась фейслифтингу, бамперы также выполнены в стиле Golf. В задней части Volkswagen распрощался с почти квадратными фонарями, их форма теперь пятиугольная, зауженная к низу.

Что касается интерьера, новый VW Polo получит новую обивку и дизайн. Так как уже известно, что Audi отказывается от компактного хэтчбека A1, вполне возможно, что Polo частично займет его нишу и даже может получить по наследству кое-что из премиального оборудования.

VW также обновил информационно-развлекательную систему компакта и добавил функций комфорта. Но цифровая комбинация приборов все еще не входит в стандартное оборудование и предлагается за доплату.

Известно также, что в обновленном Polo предусмотрены бензиновые моторы. Это хорошо известные литровые, мощностью от 95 до 110 л.с., и 1,5-литровый мощностью 150 л.с. Однако все двигатели будут оптимизированы с точки зрения расхода топлива и нормы выбросов. Они агрегатируются 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом DSG. Как и дизельных версий, гибридных у Поло ожидать тоже не стоит. Судьба высокопроизводительного Polo GTI пока неизвестна.

Фото: Auto Motor und Sport

Обновленный VW Polo почти превратился в Golf

В данном случае речь идет о европейской версии автомобиля — хэтчбеке.

Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241070Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241071Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241069Обновленный VW Polo почти превратился в Golf
Обновленный VW Polo почти превратился в Golf

В данном случае речь идет о европейской версии автомобиля — хэтчбеке.

Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241070Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241071Обновленный VW Polo почти превратился в Golf — фото 1241069Обновленный VW Polo почти превратился в Golf

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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

Volkswagen 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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