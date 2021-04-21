Папа Урала и Днепра: история военного мотоцикла М-72

Производство этого байка прижилось лишь на двух заводах, а ведь изначально их было куда больше...

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Мотоциклы Урал и Днепр стали настоящими легендами СССР и России. Истинные ценители этой техники знают, что прародитель у них один — мотоцикл военных лет М-72, который, в свою очередь, был скопирован с BMW R71. Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил обзор такого мотоцикла — несколько образцов ныне представлены в Музее техники Вадима Задорожного.

Изначально мотоцикл был стопроцентным клоном BMW — с 1941 по 1943 годы какие-либо изменения в конструкцию вносить было попросту запрещено. Мотоцикл предназначался конкретно для военного использования, и даже после войны М-72 не попадал в частные руки. Запрет был снят только в середине 1950-х годов.

Первые серийные мотоциклы появились на Московском мотоциклетном заводе (ММЗ). Кроме того, производство было налажено в Харькове и Ленинграде (завод «Красный Октябрь»), но в обоих местах продлилось недолго — война быстро вносила коррективы в изначальные планы.

В итоге основное оборудование эвакуировали: оснастку для производства рам, двигателей и коробок передач перенесли в город Ирбит (в цеха бывшего пивного завода), туда же переехала большая часть инженеров и конструкторов.

Одновременно с Ирбитом производство стартовало на Горьковском мотоциклетном заводе (ГМЗ), но после войны мотозавод расформировали (он снова стал называться «Красная Этна» и вернулся к начальному профилю — крепежные изделия для автомобилей), а оборудование передали в Киев. И уже в послевоенную пору, в 1951 году, на Киевском мотоциклетном заводе тоже наладили производство М-72.

Именно ИМЗ и КМЗ позже освоили выпуск мотоциклов, базирующихся на решениях М-72 — Урал и Днепр.

Среди поздних Днепров попадались очень быстрые варианты — один из них разгонялся до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Видео: Youtube/«Автомобильная Россия»