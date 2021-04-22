Производство Lada Granta остановлено — журнал За рулем

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Производство Lada Granta остановлено

Причиной прекращения сборки бюджетного автомобиля стала нехватка комплектующих.

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АВТОВАЗ был вынужден остановить производство автомобилей Lada Granta на два дня из-за нехватки комплектующих, но в пятницу сборка популярной модели должна возобновиться.

Предприятие подвел всего один поставщик, пишет «Автостат», но кто именно и какую деталь он поставляет — не сообщается. Как заявили на предприятии, простой конвейера не приведет к дефициту автомобилей благодаря достаточным запасам машин у дилеров, а до конца апреля двухдневный простой завод наверстает.

Также АВТОВАЗ планирует остановить производство автомобилей с 4 по 10 мая.

Спрос на бюджетник от АВТОВАЗа продолжает расти. В первом квартале 2021 года дилеры Lada продали на 2% больше Грант, чем в первом квартале прошлого года — 30 196 автомобилей.

Уже известно, что в 2023 году АВТОВАЗ представит новое поколение Lada Granta, которое получит платформу Renault.

Фото: YouTube, канал «На заводе»

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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