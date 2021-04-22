Поймали вора, который специализировался на катализаторах

Волна «специализированных» краж докатилась и до России. В Европе злоумышленники промышляют этим довольно давно.

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Подозреваемого в серии краж каталитических нейтрализаторов задержали в Тюмени, но сам «гастролер» оказался не из этих мест.

В полицию Тюмени в течение месяца поступило несколько заявлений от местных жителей: неизвестный ночью срезал катализаторы с их автомобилей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый неработающий 21-летний житель города Ханты-Мансийска, рассказали в УМВД Тюменской области.

На допросе задержанный рассказал, что приехал в Тюмень на заработки, однако работать честно не захотел и решил зарабатывать на жизнь кражами.

В качестве объекта молодой человек выбирал иномарки подороже и в темное время суток срезал с них нейтрализаторы, а потом сдавал их в ближайшие пункты приема металлов.

Уже доказано 10 подобных преступлений с общей суммой ущерба более 500 тысяч рублей, но их могло быть и больше.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Умер нейтрализатор, что будет, если его вырезать, рассказывает наш автор.



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