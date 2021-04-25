Старик обуздал торнадо с помощью пистолета на мойке. Не шутка!

Воздушная воронка приближалась к парковке, и люди застыли в ужасе, предчувствуя катастрофу. Не растерялся лишь пожилой человек. Видимо, он знает что-то особенное о стихийных бедствиях.

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Торнадо вызывают трепет у людей своей ужасающей разрушительной силой и скоростью — но ничто не могло сравниться с реакцией очевидцев в провинции Хубэй в Центральном Китае, сообщило китайское издание Global Times.

На видео, которое стало вирусным в стране, — гигантская воздушная воронка, поднявшая вокруг себя стоб пыли и песка. Она приближается к парковке в Суйчжоу, и толпа успевает только ахнуть от этого зрелища.

Однако для старика, моющего машину, в этом как будто бы нет ничего необычного. Вместо того чтобы кричать вместе со всеми или пытаться укрыться, он направляет водяной пистолет высокого давления и прицеливается в торнадо, мгновенно успокоив бушующий ветер.

Не обращая внимания на аплодисменты впечатленной публики, мужчина как ни в чем не бывало вернулся к своему прежнему занятию.

Это видео сначала попало на китайскую платформу Sina Weibo, типа Twitter, и пользователи были поражены спокойствием старика.

Один человек даже написал: «Это может быть самый отстойный торнадо в истории, ведь он так быстро сдался старику, который просто мыл свою машину».

На машину упало дерево, столб, билборд... Как себя вести и с кого получать компенсацию?

Видео: YouTube