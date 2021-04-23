Первые Geely Atlas Pro прибыли в Россию

Более комфортный и технологичный автомобиль заменит в продаже простой Atlas.

Материалы по теме Geely привезет в Россию таинственную новинку

В Москве был обнаружен первый экземпляр нового кроссовера от Geely. Модель Atlas Pro уже год продается в Китае и в ближайшее время должна появиться и в России. Машина зарегистрирована в ГИБДД, но шильдики на передних крыльях и двери багажника, говорящие, что это версия Pro, заклеены скотчем, что странно: внешность кроссовера уже давно не является секретом.

Внешность новинки отличается от дизайна Geely Atlas многими деталями, среди которых передняя оптика с тройными лампами, новые бамперы, колесные диски и задние фонари.

Существенно отличаются и салоны. Интерьер новинки выглядит роскошнее. У нее более узкие воздуховоды, большой тачскрин мультимедиа, рычаг коробки в виде джойстика, усеченное снизу рулевое колесо.

Оснащаться кроссовер будет 177-сильным двигателем объемом 1,5 литра. Это тот самый 3-цилиндровый мотор, который разрабатывался совместно со специалистами Volvo и устанавливается на шведский кроссовер XC40.

Переднеприводные версии будут оснащаться 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом. Полноприводные версии получат автомат Aisin.

Судя по снимкам, опубликованным на geely-clubs.ru, российская премьера Geely Atlas Pro и начало продаж намечены на этот год.

Также компания Geely совместно с Mercedes-Benz готовит новый кроссовер.

Фото: Geely, geely-clubs.ru