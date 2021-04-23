Aurus Arsenal — с мигалками, стробоскопами, все как положено.

Материалы по теме Нового премьера Мишустина пересадили на Aurus

ДТП произошло на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе, возле деревни Жуковка. В аварию попали шесть машин, среди них правительственный минивэн сопровождения Aurus Arsenal и рейсовый автобус. Пострадала одна женщина, водитель Фольксвагена, у нее рана губы и подбородка. От госпитализации она отказалась.

Источник сообщает, что что минивэн Aurus может относиться к кортежу премьер-министра Мишустина. Данные уточняются.

Движение на данном участке дороге перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Кстати, в Сети появилось объявление о продаже бронированного лимузина Aurus.



Дополнение. Минивэн, по сообщению издания Life, попавший в ДТП на Рублево-Успенском шоссе, был в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина. По предварительным данным, водитель Ауруса не справился с управлением. Самого премьера в автомобиле не было — он находился в другой машине.

Фото: @lietuvismaskvoje/instagram