Авария на Рублевке: 6 машин, среди них — Aurus — журнал За рулем

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Авария на Рублевке: 6 машин, среди них — Aurus

Aurus Arsenal — с мигалками, стробоскопами, все как положено.

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ДТП произошло на пересечении Ильинского и Рублевского шоссе, возле деревни Жуковка. В аварию попали шесть машин, среди них правительственный минивэн сопровождения Aurus Arsenal и рейсовый автобус. Пострадала одна женщина, водитель Фольксвагена, у нее рана губы и подбородка. От госпитализации она отказалась.

Источник сообщает, что что минивэн Aurus может относиться к кортежу премьер-министра Мишустина. Данные уточняются.

Движение на данном участке дороге перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии уточняются.

Дополнение. Минивэн, по сообщению издания Life, попавший в ДТП на Рублево-Успенском шоссе, был в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина. По предварительным данным, водитель Ауруса не справился с управлением. Самого премьера в автомобиле не было — он находился в другой машине.

Фото: @lietuvismaskvoje/instagram

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