Стала известна цена Ауруса «как у Путина»

Объявление о продаже бронированного лимузина появилось в Сети.

Aurus Senat Limousine оснащен защитой класса VR10, и прочнее этой брони только та, которую получает военная бронетехника. То есть у лимузина совершенно отсутствуют зоны прострелов, а его броня выдерживает не только три пули на площади 50 на 50 см, но целые автоматные очереди. Более того, машина с броней VR10 защитит от выстрела из мощной снайперской винтовки Драгунова (СВД) бронебойной пулей В32. Для сравнения, эта пуля прошьет автомобиль с защитой В6 насквозь, через оба борта.

Стоимость такого лимузина в компании АВИЛОН, разместившей объявление на Авто.ру, составляет 106 900 000 рублей. Машина оснащена 4,4-литровым двигателем с технологией мягкого гибрида мощностью 598 л.с., 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Примерно на таком же лимузине ездит президент России, но не известно, какими еще системами он оснащен, кроме особых линий связи, которые несколько увеличивают стоимость машины.

Также дилер разместил объявление о продаже бронированного седана Aurus Senat, не лимузина, стоимость которого составляет 69 900 000 рублей.

Узнать, на каких лимузинах ездили генсеки СССР, вы можете здесь.

Фото: Aurus