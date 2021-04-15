ЗИЛ-4104: лимузин четырех генсеков

Этот автомобиль — одна из самых редких легковых моделей завода. На нем поездили и Брежнев, и Андропов, и Черненко, и Горбачев. А однажды ЗИЛ умудрился встать на ремонт во дворе Елисейского дворца...

К 100-летию кремлевского гаража мы продолжаем серию материалов об уникальных автомобилях первых лиц государства. Редчайшие машины можно будет увидеть в Музее Гаража особого назначения, который откроется в этом году на ВДНХ.

Каждому лидеру — свой лимузин

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Руководители СССР до начала 1980-х менялись редко. Даже консервативные лимузины, которые для них делал ЗИЛ, менялись чаще.

Эпоха каждого генсека символически отмечалась очередной моделью. Время Сталина запомнилось бронированным автомобилем ЗИС-115. В период правления Хрущева появился новый, очень современный по тем временам ЗИЛ-111. Во времена Брежнева — в 1967-м — стартовал ЗИЛ-114.

Автомобили ЗИЛ-4104 по основному месту прописки — на территории Кремля. Машин этой модели всех модификаций собрали 133.

Но восемнадцатилетняя эпоха правления этого генсека ознаменовалась появлением уже и следующей модели — ЗИЛ-4104. Причем этому лимузину суждено было послужить аж четырем руководителям государства — со времен позднего застоя до начала перестройки.

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Разрабатывать новую модель начали в 1975-м. В заводских документах машина называлась ЗИЛ-115, но в прессе и справочниках в соответствии с новым советским ГОСТом ее именовали ЗИЛ-4104.

ЗИЛ-4104 получил заметно измененный кузов с высокой массивной решеткой радиатора, двигатель V8 рабочим объемом 7,69 л и мощностью 315 л.с. Автомобиль стал самым быстрым среди советских серийных — развивал скорость 190 км/ч. Уже с 1975-го на последние ЗИЛ-114, а потом, соответственно, и на ЗИЛ-4104 ставили не двух-, а трехступенчатую коробку передач.

ЗИЛ-4104 возле знаменитого дома номер 3 по улице Грановского, в котором в разные годы жили многие руководители страны.

Мало кто знал тогда, что в создании дизайна внешности автомобиля для первых лиц СССР принимали участие британские специалисты. Более того, английская дизайнерская фирма «Капко» разрабатывала частично и интерьер лимузина. Об этом в прессе, понятно, не писали.

Серийное производство ЗИЛ-4104 начали в 1976 году.

Чем «ёж» отличался от «санитарки»?

Существовало множество модификаций, в том числе санитарный универсал — ЗИЛ-41042, который всегда на всякий случай ездил в кортеже немолодого генерального секретаря. Были машины спецсвязи. Пятиместный (вместо откидных сидений — страпонтенов стояло спецоборудование) ЗИЛ-41043 сотрудники ГОНа прозвали «ёжиком». За то, что «топорщился» уймой антенн.

А за рулем у них Брежнев

Леонид Ильич был страстным автомобилистом, любил сам садиться за руль. Что совсем не радовало его охрану. Как пассажир генсек чаще всего ездил на переднем сиденье, рядом с водителем. Вся страна видела это в телевизионных репортажах.

Леонид Брежнев любил ездить рядом с водителем.

Последние поездки вождей

И вот наступила эпоха, когда генсеки стали меняться чаще, чем правительственные автомобили. Осенью 1982-го Леонид Брежнев скончался, а его место занял Юрий Андропов. В 1983 году начали выпуск модернизированного ЗИЛ-41045. Он отличался от модели 4104 мелкими деталями — светотехникой, бамперами, хромом массивной решетки радиатора.

Генсек Константин Черненко около лимузина ЗИЛ-41045.

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Но Андропов нечасто появлялся в этом автомобиле на людях. Несколько последних месяцев жизни он провел в больнице. А уже с весны 1984-го главным пассажиром ЗИЛ-41045 стал новый генсек — Константин Черненко. А чуть более чем через год — следующий и, как выяснилось потом, последний генеральный секретарь в истории СССР — Михаил Горбачев.

В отличие от предшественников, он много путешествовал по миру, поэтому ЗИЛ-41045 видели в разных странах. И в разных ситуациях.

Замена карбюратора как спецоперация

Жизнь стала стремительно меняться, что отразилось даже на качестве советских правительственных лимузинов. В середине 1980-х во время официального визита Горбачева во Францию сотрудники ГОНа прямо во дворе Елисейского дворца в Париже за несколько минут поменяли огромный четырехкамерный карбюратор К-259. Выхода не было: бензин растворил в приборе… одну из прокладок!

Кортеж Михаила Горбачева в Норильске, 1988 г.

Ремонт происходил под прикрытием (в прямом смысле) сотрудников охраны, которые сделали все, чтобы «операцию» увидели как можно меньше людей.

Дорогой и редкий

ЗИЛ-41045 интересен и тем, что эта одна из самых малочисленных в истории завода моделей — сделали всего 43 экземпляра. И каждый — большая ценность и, конечно, мечта многих коллекционеров.

Историю ЗИЛ-41052 — бронированной версии модели 41047 — читайте тут

Фото: ГОН