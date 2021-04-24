«Волга» застряла на рельсах перед приближающимся поездом

Двое находившихся в салоне мужчин были без сознания.

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Необычное и очень опасное ДТП произошло в Республике Адыгея на железнодорожном переезде возле хутора Суповский. Водитель «Волги» не успел сбросить скорость перед крутым поворотом и не справился с управлением, в результате чего машине вылетела на железнодорожное полотно и получила сильный удар о рельсы. От этого удара водитель и пассажир потеряли сознание.

Автомобиль замер прямо на железнодорожных путях. Был поздний вечер. По счастью, по этому участку дороги ехал в Краснодар Алексей Руднев, подполковник юстиции, замначальника отдела МВД России по Краснодарскому краю — у него был выходной, и он возвращался с семьей из гостей. Оценив обстановку, Руднев быстро вытащил из салона водителя и перенес его на безопасное расстояние. Когда он вернулся за пассажиром, то обнаружил, что дверь заклинило. В этот момент на горизонте показался поезд.

Подполковнику удалось кое-как привести пассажира в чувство, и тогда совместными усилиями они смогли открыть дверь. Едва мужчина выбрался из машины, как ее снес с путей несущийся поезд. Отважный следователь оказал пострадавшим доврачебную помощь, перебинтовал пассажиру голову, пишет сайт МВД Медиа. Тот отказался от госпитализации, и его забрали домой родственники.

Водителя же Руднев передал прибывшей бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас жизни и здоровью обоих мужчин ничего не угрожает. Как выяснилось, один из них оказался бывшим одноклассником Алексея Руднева.

А в бурятском поселке Сужа Toyota влетела в дом и застряла в стене — к счастью, никто не пострадал.

Видео: Youtube/МВД МЕДИА