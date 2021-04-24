Историческое видео: Борис Ельцин тестирует ВАЗ-2110

Процедура показа новых моделей первым лицам государства — традиционная, но в объективы камер она попадает совсем нечасто.

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Любопытный видеоролик набирает популярность в сети. Можно сказать, этот сюжет переживает настоящий ренессанс на волне интереса к советским автомобилям 1970-90-х годов. А ведь на Youtube-канале «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России» он появился еще в 2018 году, а снят и вовсе в 1993 году для ежемесячной передачи «Мир моторов».

В тот раз передачу открыл сюжет о презентации нового автомобиля ВАЗ-2110 у стен Кремля — перспективную модель АВТОВАЗа показывали первому президенту России Борису Ельцину. Инициатором встречи был президент АВТОВАЗа Владимир Каданников и генеральный директор издательства «За рулем» Виктор Панярский.

В кадре мы видим, как глава автозавода рассказывает Ельцину о том, что двигатель в автомобиле — 16-клапанный, с распределенным впрыском. «Расход [топлива] фактический мы на ней получили менее 5 литров [на 100 км пробега]... Экологически чистый двигатель, соответствует нормам США», — говорит Каданников. Показали президенту и модификацию ВАЗ-1111 «Ока» для людей с ограниченными возможностями, посетовав на недостаточные пока объемы выпуска.

«Хорошо, Владимир Васильевич, спасибо вам за показ. Поддержка будет оказана. Давайте разворачиваться», — говорит в финале встречи Борис Николаевич. Напомним, серийная сборка автомобиля ВАЗ-2110 стартовала в 1996 году.

Недавно стало известно, что некоторые уникальные прототипы АВТОВАЗа хранятся под открытым небом.

Видео: Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России