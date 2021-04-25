Ты не поверишь: названа страна, где больше всего довольны автосервисом

Китай на последнем месте. Германия — лишь на втором.

Материалы по теме Исследование: женщины лучше ухаживают за автомобилями

Интересные результаты по показателю удовлетворенности клиентов автосервисов получили сеть Fit Service и агентство Gruzdev-Analyze в рамках большого аналитического исследования. Как мы писали ранее, одним из выводов этого исследования стало то, что женщины лучше заботятся об автомобиле. Не менее интересные результаты получились и по так называемому индексу NPS.

Этот индекс показывает удовлетворенность клиентов — в данном случае удовлетворенность после посещения СТО. Звучит удивительно, но самым высоким индекс получился в России — 55. За ним следуют Германия (54) и США (43). А менее всего обслуживанием и ремонтом автомобилей довольны в Китае — там NPS составил всего 19.

Станция техобслуживания в Мурманске, 1988 год

Что касается российских автомобилистов, то есть еще один характерный вывод: в последний год мы стали меньше доверять техобслуживанию и ремонту у официальных дилеров — NPS снизился с 56 до 53. А вот авторитет независимых СТО наоборот повысился — с 53 до 55 пунктов.

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Фото: Майстерман Семен/ИТАР-ТАСС