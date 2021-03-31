К началу посевной МТЗ обновил свой самый массовый трактор. Пропашной 82.3 получил ряд узлов от более мощных машин — все для того, чтобы он стал производительнее и надежнее. А задние фонари теперь светодиодные — заменять лампочки не придется!
Tiggo 8 Pro — это, фактически, рестайлинговый Tiggo 8, который продается у нас уже год. А главное «железное» отличие в том, что на 8 Pro ставят не только двухлитровый 170-сильный мотор в паре с вариатором, но и турбодвигатель 1.6T-GDI (непосредственный впрыск, 186 л.с.) в сочетании с семиступенчатым роботом Getrag.
Пришла весна: 4 веские причины поменять моторное масло
Ни одна из автомобильных инструкций не содержит рекомендаций менять моторное масло именно после зимы. И напрасно!
Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года — из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность). Чем больше сожгли топлива — тем больше выделилось кислот, которые придется нейтрализовывать.
Поэтому когда несгоревшие компоненты топлива смешиваются с моторным маслом, его щелочное число падает. Масло стареет ускоренными темпами.
Кроме того, зима — это резкие (более сотни градусов) колебания температуры двигателя и, соответственно, температуры моторного масла. А потому к весне в моторе плещется уже не масло, а немного другая жидкость.
Если автомобиль всю зиму простоял в гараже — менять масло все равно надо. Ведь его мотор постоянно «общался» с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит теряло рабочие свойства.
Кроме того, в двигателе масло постоянно контактирует (то есть вступает в химические реакции) со сплавами различных металлов — это тоже ухудшает его характеристики.
Масло масляное
По данным аналитического агентства «Автостат», информацию о моторных маслах большинство автовладельцев (43%) получают в поисковых системах — Yandex, Google и т.п. Информацию на сайтах производителей масла черпают 21,8% владельцев. А вот специализированные форумы о маслах не пользуются особой популярностью среди автовладельцев — туда заглядывают лишь 8,5% опрошенных.
И, конечно, когда возникают вопросы, касающиеся выбора и замены масла, обязательно заглядывайте к нам на сайт.