Пришла весна: 4 веские причины поменять моторное масло

Ни одна из автомобильных инструкций не содержит рекомендаций менять моторное масло именно после зимы. И напрасно!

Причина 1. За зиму масло состарилось

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Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года — из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность). Чем больше сожгли топлива — тем больше выделилось кислот, которые придется нейтрализовывать.

Поэтому когда несгоревшие компоненты топлива смешиваются с моторным маслом, его щелочное число падает. Масло стареет ускоренными темпами.

Резко ухудшает характеристики масла и попадающий в него зимой водяной конденсат.

Кроме того, зима — это резкие (более сотни градусов) колебания температуры двигателя и, соответственно, температуры моторного масла. А потому к весне в моторе плещется уже не масло, а немного другая жидкость.

Причина 2. Зимой уровень масла снижается

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В холода уплотнения теряют эластичность — возникают масляные утечки.

Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя.

Кроме того, чем ниже уровень моторного масла, тем хуже охлаждается мотор.