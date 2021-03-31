Пришла весна: 4 веские причины поменять моторное масло — журнал За рулем

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Пришла весна: 4 веские причины поменять моторное масло

Ни одна из автомобильных инструкций не содержит рекомендаций менять моторное масло именно после зимы. И напрасно!

Причина 1. За зиму масло состарилось

Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года — из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность). Чем больше сожгли топлива — тем больше выделилось кислот, которые придется нейтрализовывать.

Поэтому когда несгоревшие компоненты топлива смешиваются с моторным маслом, его щелочное число падает. Масло стареет ускоренными темпами.

Резко ухудшает характеристики масла и попадающий в него зимой водяной конденсат.

Кроме того, зима — это резкие (более сотни градусов) колебания температуры двигателя и, соответственно, температуры моторного масла. А потому к весне в моторе плещется уже не масло, а немного другая жидкость.

Причина 2. Зимой уровень масла снижается

В холода уплотнения теряют эластичность — возникают масляные утечки.
Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя.
Кроме того, чем ниже уровень моторного масла, тем хуже охлаждается мотор.
На долив многие используют масло другого бренда. В этом случае точно стоит заменить получившийся «коктейль» на свежее масло.

Причина 3. Мотору уже не нужно маловязкое масло

Если в морозы использование «нулевок» (типа 0W-30) было оправдано, то ближе к лету такая «водичка» мотору уже не нужна — есть смысл переходить на масла с более высокой вязкостью (например, 5W-30).

Причина 4. В неработающем двигателе масло тоже портится


Если автомобиль всю зиму простоял в гараже — менять масло все равно надо. Ведь его мотор постоянно «общался» с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит теряло рабочие свойства.

Кроме того, в двигателе масло постоянно контактирует (то есть вступает в химические реакции) со сплавами различных металлов — это тоже ухудшает его характеристики.

Масло масляное


По данным аналитического агентства «Автостат», информацию о моторных маслах большинство автовладельцев (43%) получают в поисковых системах — Yandex, Google и т.п. Информацию на сайтах производителей масла черпают 21,8% владельцев. А вот специализированные форумы о маслах не пользуются особой популярностью среди автовладельцев — туда заглядывают лишь 8,5% опрошенных.

И, конечно, когда возникают вопросы, касающиеся выбора и замены масла, обязательно заглядывайте к нам на сайт.



  • Как выбрать моторное масло? Об этом узнайте тут.
  • Что означают надписи на канистре с моторным маслом, читайте по этой ссылке.

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