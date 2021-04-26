На некоторых рынках этот автомобиль придет на замену популярному седану Renault Logan, но и сам Logan станет таким же.

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Компания Renault показала, как будет выглядеть салон Логана после очередного обновления на примере салона бюджетного седана Taliant — так теперь будет называться Logan для рынка Турции.

Автомобиль получил новое рулевое колесо. Изменились и воздуховоды, а панель управления климатической системой стала проще — в частности, исчезли небольшие экраны внутри поворотных селекторов. Мультимедийная система, кажется, не изменилась. Во всяком случае, она имеет тот же 8-дюймовый экран. В топовых комплектациях автомобиль будет оснащаться стояночным тормозом с электроприводом, что сэкономит место в салоне благодаря исчезновению классического рычага.

Компания Renault начала продавать в России новый Duster.

Фото: Renault