Renault показала салон особой версии Логана — Taliant — журнал За рулем

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Renault показала салон особой версии Логана — Taliant

На некоторых рынках этот автомобиль придет на замену популярному седану Renault Logan, но и сам Logan станет таким же.

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Особая версия Renault Logan — ее назвали Taliant

Компания Renault показала, как будет выглядеть салон Логана после очередного обновления на примере салона бюджетного седана Taliant — так теперь будет называться Logan для рынка Турции.

Автомобиль получил новое рулевое колесо. Изменились и воздуховоды, а панель управления климатической системой стала проще — в частности, исчезли небольшие экраны внутри поворотных селекторов. Мультимедийная система, кажется, не изменилась. Во всяком случае, она имеет тот же 8-дюймовый экран. В топовых комплектациях автомобиль будет оснащаться стояночным тормозом с электроприводом, что сэкономит место в салоне благодаря исчезновению классического рычага.

  • Компания Renault начала продавать в России новый Duster.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Logan (15)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Мягкий,быстрый,юркий,высокий.Масло не "ест". Спедвей(сандеро) ,дв. 113 л.с.

Недостатки:

Нет электроусилителя руля.Главную передачу надо усовершенствовать(слишком короткая 4,35) Не плохо было бы 3.9 —.экономичней,тише было бы в салоне.Об этом много комментариев в сети(отзывов,жалоб).Странно ,что руководители РЕНО так долго не реагируют на негативные отзывы о мех.коробки.Жаль.

Комментарий:

Добротная ,надёжная машина.Комфортно.

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