Kia Sportage тестируют возле Нюрбургринга

Следующее поколение Kia Sportage под кодовым названием NQ5 будут выпускать в двух версиях — с короткой и длинной колесной базой.

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Kia Sportage пятого поколения, который тестируют возле Нюрбургринга, чуть меньше закрыт камуфляжем, чем раньше, что позволило лучше рассмотреть облик кроссовера. Это обычная модель со стандартной колесной базой, Kia также выпустит длиннобазную версию, которая, насколько известно, будет эксклюзивной для Китая.

Из того, что мы видим: ожидаются серьезные изменения в дизайне, особенно это касается передней части автомобиля с новым расположением фар. Мы также можем видеть иную линию капота, хотя ожидаем, что типичный «тигровый нос» Kia здесь также будет присутствовать.

Линия крыши сильнее наклонена, а задняя стойка выглядит более тонкой, что указывает на то, что автомобилю пытались придать более спортивный вид. Заметно также, что изменения коснулись и всей задней части. У этого прототипа есть желтая наклейка, подтверждающая, что новый Sportage также получит гибридный и подключаемый гибридный вариант.

Первоначально планировалось, что Kia Sportage 2022 года представят в первом квартале 2020 года, но дебют откладывали два раза, сначала на конец года, а затем на апрель 2021 года.

Теперь же речь идет о том, что кроссовер пятого поколения представят в июне 2021 года, если опять сроки не сдвинут.

Уже точно известно, что этот Sportage получит новый логотип бренда.



Фото: KCB