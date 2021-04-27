Специалисты проанализировали, какие города больше всего устраивают местных жителей, важную ли роль в этом занимает транспорт и что россияне хотели бы изменить там, где они живут.

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Дорога до работы занимает не более 30 минут в день, на фасадах зданий нет навязчивой и бьющей в глаза рекламы, большинство машин на улицах не личные автомобили, а машины такси, каршеринга и городской транспорт. Вот такая картина идеального города вырисовывается в результате исследования, проведенного компанией «Ситимобил».

В целом же больше половины россиян хотели бы что-то изменить в своем городе, в первую очередь это касается улучшения транспортной инфраструктуры, появления новых видов транспорта, таких как каршеринг, электросамокаты и велосипеды.

Четверть россиян добирается до работы или учебы больше часа, при этом 80% опрошенных мечтают, чтобы эта дорога занимала не более 30 минут в день. Улучшить транспортную инфраструктуру, по мнению россиян, можно, сделав такси более распространенным, чтобы снизить время ожидания, или увеличив количество маршруток — варианты отметили по 34% респондентов.

Также помочь должны новые виды наземного транспорта и уменьшение количества личных автомобилей в городе (такой вариант выбрали по 28%) и развитие каршеринга (9%).

Каждый четвертый россиянин хочет, чтобы в его городе появились сервисы аренды электросамокатов и велосипедов, а на дорогах — велодорожки. Если инфраструктура будет налажена, 29% опрошенных готовы кататься на самокатах во время прогулок, 19% — передвигаться на самокатах в пределах одного района, а 18% — доезжать с ветерком до работы или учебы.

Половина россиян хотели бы озеленить родной город, 28% не хватает доступного Wi-Fi на улицах, а каждому четвертому — фонтанов в разных районах города. 31% респондентов предложили поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в их городе, чтобы город стал более экологичным. А еще 30% мечтают полностью или частично убрать наружную рекламу с фасадов зданий.

Больше всего довольных городской инфраструктурой и благоустройством среди жителей Казани, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

В исследовании приняло участие более 1330 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.