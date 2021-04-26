Известно, какие авто чаще всего покупают повторно

Верность бренду зачастую обусловлена вполне прозаическими соображениями.

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Каждый автовладелец со временем задумывается над тем, какой марки будет его следующая машина. Если модель устраивала, многие первым делом обращаются в дилерский центр того же производителя. Водитель уже знаком с особенностями эксплуатации автомобиля этой марки, даже если он нацелен на другую модель, и знает, в каких мастерских специализируются на ремонте таких машин и где для них можно достать дешевые запчасти. Многие покупатели консервативны и практичны: они обращают внимание на знакомый дизайн и привычное расположение органов управления в автомобиле.

Исключение составляют потребители автомобилей премиум-класса, для которых более частая смена брендов связана с желанием попробовать новое и неограниченным бюджетом.

Самыми преданными оказались поклонники Лады: 44% владельцев машин российской марки до этого ездили тоже на продукции АВТОВАЗа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на «Автостат». Возможно, это связано с невысокими доходами, которые со временем не поменялись.

Массовые иномарки совсем немного уступают Ладе по уровню лояльности. Так, более 40% нынешних владельцев автомобилей Ford купили машину этой марки повторно, от 35 до 40% оказалось таких среди владельцев Subaru, Toyota, Peugeot и от 30 до 35% — Renault, Mazda, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Среди плюсов Лады: низкая цена, доступность запасных частей, простота в обслуживании и ремонте. А вот с уходом Форда с российского рынка лидерство по индексу лояльности среди иномарок постепенно перейдет к Тойоте, считают аналитики.

Немного другая мотивация у приверженцев немецких брендов — наряду с надежностью, инновационностью и экономичностью важную роль играет имидж «европейцев» и престиж марки.

Другое исследование показало, что две трети водителей проверяют свои телефоны за рулем.

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