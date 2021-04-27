Стало известно, когда пьяные водители чаще выезжают на дорогу

Большинство таких аварий происходит в середине лета.

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По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 15,6 тыс. аварий по вине водителей в состоянии опьянения, в которых 4347 человек погибло. Это 10% всех ДТП по стране.

Рост числа «нетрезвых» ДТП начинается в мае, а пик, по данным за 2020 год, приходится на середину лета, показали исследования страховой компании «Согласие». Так, в июле прошлого года более 1,8 тыс. аварий произошли с участием водителей в состоянии опьянения.

Страховщики тщательно следят за «пьяными» авариями. Согласно правилам страхового рынка, если клиент был нетрезв во время ДТП, это неизбежно приведет к увеличению цены полиса для него в будущем, а иногда — к отказу страховой компании в выплате. Так, в автокаско возмещение за повреждения автомобиля, нанесенные водителем подшофе, не выплачивается.

По ОСАГО все страховые компании производят выплату потерпевшему даже в случае, если страхователь-виновник ДТП находился в состоянии опьянения, но при этом имеют право взыскать с виновника выплаченную сумму в порядке регресса. Кроме того, в дальнейшем полис ОСАГО обойдется ему дороже из-за применения коэффициента нарушений, повышения базовой ставки и коэффициента бонус-малус (КМБ).

Если же потерпевший в ДТП был в состоянии опьянения, страховая компания выплатит ему возмещение. Но при оформлении нового полиса ОСАГО его ждет повышение базовой ставки.

Ранее депутаты даже выступали с инициативой об обязательном лечении тех, кого поймали пьяными за рулем, но ее не поддержали — административные правонарушения не дают права на медицинское вмешательство без согласия самого гражданина.



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