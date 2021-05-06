Обычно из дерева делают просто модели автомобилей, но, как оказалось, возможности этого материала не ограничены.

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В руках мастера дерево превращается в произведение искусства. В данном случае — в работающее механическое произведение искусства. Мы видели много деревянных моделей автомобилей, в том числе Ford Ranger с рабочей подвеской, но ничего подобного нам пока не встречалось. Речь идет о модели с двигателем, тормозами, рулевым управлением и трансмиссией.

Судя по описанию к видео, на создание этого шедевра ушло около 300 часов. Он оснащен 169-кубовым двигателем V8 и 3-ступенчатой коробкой передач, а также открытым дифференциалом.

Также у деревянной машины есть работающая гидравлическая тормозная система с задними дисковыми тормозами. Также в наличии реечная система рулевого управления и гидравлическое двухпоршневое сцепление.

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Фото, видео: YouTube