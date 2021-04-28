В городе эта машина остается УАЗом, но на бездорожье открываются новые возможности: полный привод теперь снабжен межосевым дифференциалом!

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У нас на тест-драйве оказался необычный Патриот: он далеко не первой свежести, но владелец вложил в него душу. Помимо мелких доработок «по месту», есть главная изюминка — полный привод от Toyota Land Cruiser 100. Оно того стоит?

Конечно, во многом этот УАЗ остается УАЗом — настоящую породу не вытравишь ничем. И в этом, кроме шуток, много хорошего. Например, мотор — в позапрошлой версии развивает 128 л.с. вместо современных 150 «лошадок», но принципиальной разницы в динамике нет. Он уверенно вывозит с 1500 об/мин и не «умирает» при достижении 100 км/ч. К надежности машины у хозяина вопросов нет: за 120 тысяч километров ни одной серьезной поломки.

А вот расход топлива — большой, почти 18 л/100 км! И управляемость у этого Патриота — тоже исконная, не поменялась, несмотря на многочисленные попытки ее улучшить. Зато на разбитом весной асфальте Патриот — настоящий царь дорог, если их так можно назвать. А по-настоящему хорошо ему на бездорожье — тут-то и раскрываются особенности интегрированной японской трансмиссии!

Засыпанное снегом поле этот Патриот просто не заметил. Прет как танк! И не только благодаря тяговитому мотору и клиренсу в 22 см, но и из-за дифференциального полного привода. Новая трансмиссия распределяет тягу гладко — рывков и подрагиваний нет и в помине. Развернуться на заснеженном пятачке — раз плюнуть: такой УАЗ не «плужит» в отличие от серийного с жестко подключенным передком. А еще есть и блокировка центра!

Мы не только протестировали этот Патриот и разобрали его технические особенности, но и сравнили его с новой Lada Niva Travel. И выяснили, какие доработки лучше — заводские тольяттинские для Нивы или гаражные для Патриота.

Сравнительный тест-драйв новой Lada Niva Travel и подержанного УАЗ Патриот с трансмиссией от Land Cruiser — в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Кстати, внедорожник Lada Niva Travel АВТОВАЗ начал продавать в феврале 2021 года, и мы собрали отзывы первых владельцев.

Текст подготовлен по материалам публикации «Игры патриотов» Юрия Тимкина