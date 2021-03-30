Первые покупатели хвалят оптику, ругают ржавчину и ищут хотя бы несколько отличий от Chevrolet Niva. И находят!

С 9 февраля 2021 года АВТОВАЗ начал продажи внедорожника Lada Niva Travel. Чтобы понять, каким получилось обновление Нивы для реальных покупателей, «За рулем» собрал наиболее характерные мнения об автомобиле — о его комфорте, динамике, проходимости, ремонтопригодности и многих других аспектах.

Кто ее покупает

Покупатели Нивы — в основном мужчины, серьезные и немногословные. Те из них, кто уже приобрел новинку, прекрасно осознают, что по сути автомобиль остался прежним: они и приобрели его, потому что прекрасно знают, чего хотят от машины.

«Поменял свою ласточку (Chevrolet Niva. — Прим. ред.) с хорошей доплатой на новую Niva Travel. Доволен до ужаса — мне обнова очень по душе. Брал в кредит, получилось 860 000 рублей», — пишет в соцсети счастливый обладатель нового внедорожника Дмитрий Забачев.

На ресурсе Carsfan размещен и еще один любопытный отзыв: автомобилист пришел к покупке внедорожника Niva Travel, продав Renault Duster. Он заказал новый автомобиль 12 февраля, всего через три дня после официального старта продаж.

«Заказал машинку в комплектации „Люкс“. Вышло 890 000 рублей, плюс 9000 рублей за цвет, предоплата при заказе составила 5000 рублей. В трейд-ин отдал свой Renault Duster. Новый Дастер не рассматривал, потому что у версий 4х4 ценник запредельный», — сообщает vazil1963.

Присматриваются к покупке Niva Travel и девушки. Форум Carsfan приводит такое мнение от первой тестовой поездки:

«Ниве Трэвел поставлю 3 балла. Из плюсов — не такая страшная морда, как на фото. И очень высокая посадка. Минусы — несколько раз у меня не включилась вторая передача, надо приноровиться. Печка очень шумная. А на одном из поворотов машину реально занесло. И она не едет, не разгоняется, от слова „вообще“».

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Новый дизайн — как он выглядит живьем?

С самого начала, как только автомобиль представили, он был подвергнут довольно жесткой критике за внешность — на эту тему высказался даже дизайнер оригинальной Нивы двух поколений Валерий Семушкин. Однако когда представители СМИ и покупатели начали знакомиться с машинами «вживую», впечатление у многих оказалось несколько иным. Вот еще одно мнение.

«Этот автомобиль даже крупнее кажется [чем Chevrolet Niva], вовремя и, самое главное, в нужных местах [машина] получила обновление», — считает ютубер Александр Морозов.

«Великолепно выглядит как передняя оптика, так и задняя», — соглашается Арсений Геннадьевич.

А как новый капот справляется с дорожной грязью, летящей в моторный отсек? Один из первых владельцев проехал на новой Ниве Трэвел около 2000 км по трассе и снял большое видео по итогам путешествия. Вот что он говорит.

«Несмотря на отсутствие уплотнения, грязь почти не задувает, [на металле кузова] видно лишь небольшие капельки, но двигатель покрыт дорожными реагентами, то есть грязь в подкапотное пространство все-таки попадает», — отмечает Дмитрий Флегантов.

Что по конструктиву?

Старые конструктивные недочеты, сказывающиеся на восприятии машины в эксплуатации, никуда не делись, это отмечали многие автолюбители, впервые столкнувшиеся с товарными экземплярами Niva Travel. К мотору, который демонстрирует недостаточную динамику в городе и на трассе, добавляются минусы шасси.

«На холостых рычаг КП вибрирует, трясется. Раздатка переключается жестко, иногда надо подождать или даже немного проехать, чтобы переключить... Спереди остались конические ступичные подшипники — как с ними все мучились, так и будут мучиться», — сетует видеоблогер Дмитрий.

Нива осталась Нивой

Уже высказывавшийся выше Дмитрий Флегантов в одном видео показал Ниву в родной стихии, засняв, как внедорожник преодолевает заснеженный подъем. «Это вам не переднеприводные паркетники», — резюмирует автор.

С точки зрения обслуживания и ремонта оценили внедорожник коллеги с ресурса Drom. В частности, они сообщают, что ржавчина на новых деталях Niva Travel встречается «повсеместно и без всякой логики». Хотя есть и позитивные моменты, связанные с тем, что технически машина осталась почти неизменной.

Практически всю машину можно собрать-разобрать, используя лишь интернет, молоток и ключи на 13, 17 и 19. Конечно, порой к этому набору придется добавить газовую горелку и немного упорства вместе с ненормативной лексикой, но ценителей машины это не испугает. Гораздо важнее, что большинство деталей будут в наличии, а их цена вполне впишется в условную зарплату нового российского «среднего класса».

Наш главный редактор тоже близко познакомился с внедорожником Niva Travel и подробно рассказал о впечатлениях от тест-драйва.

Фото: АВТОВАЗ

