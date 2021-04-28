Renault прекращает разработку новых двигателей

Но при этом обновление существующих моторов продолжится.

Материалы по теме Renault показала салон особой версии Логана — Taliant

С тех пор, как несколько лет назад разразился скандал, связанный с дизельгейтом, связанный с выхлопами турбодизельных моторов Volkswagen, дизельное топливо в Европе и США стало нежелательным.

Но на самом деле дизельный двигатель обычно имеет более низкий уровень выбросов CO 2 , чем бензиновый мотор аналогичного объема. А с учетом новых стандартов выбросов Euro 6D допустимые выбросы NOx находятся на уровне 0,08 г/км. Впрочем, спасать дизельный двигатель, возможно, уже поздно.

Многие производители отказываются от дизельных двигателей и вкладываются в разработку электромобилей. Это Lexus, Mitsubishi, Nissan, Volvo и теперь еще и Renault, у которой больше не будет новых дизельных моторов.

Генеральный директор компании Лука де Мео подтвердил, что Renault больше не будет инвестировать деньги в разработку дизельных двигателей. Тем не менее, существующие агрегаты dCi будут адаптированы под более строгие нормы выбросов.

Что не нравится владельцам Renault в этих автомобилях? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Renault