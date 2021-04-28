Suzuki представила новый 152-сильный GSX-S1000

Suzuki GSX-S1000 — это скоростной и маневренный «стритфайтер». Его двигатель и шасси адаптированы специально для города. Кстати, мощность мотора выросла, а сам он подчиняется новой системе управления S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System).
Яркой особенностью дизайна стали расположенные друг над другом монофокусные светодиодные фары и рельефный бензобак.
Но вернемся к двигателю. Это рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 999 «кубиков» с жидкостным охлаждением. У него электронная система управления дроссельной заслонкой и переработанные впускные и выпускные механизмы. Система S.I.R.S. имеет функцию выбора одного из трех доступных режимов движения (SDMS), обновленную систему контроля тяги с пятью режимами (STCS) и двунаправленную систему быстрого переключения передач без использования рычага сцепления.
Основные характеристики GSX-S1000
- Длина/ширина/высота: 2115/810/1 080 мм
- Колесная база: 1460 мм
- Снаряженная масса: 214 кг
- Тип двигателя: 999 см3, четырехтактный, рядный 4-цилиндровый с жидкостным охлаждением DOHC
- Максимальная мощность: 112 кВт (152 л.с.) при 11 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 106 Нм при 9250 об/мин
- Объем топливного бака: 19 л
BMW намерена выпустить еще две модели на базе нового R18.
Фото: Suzuki