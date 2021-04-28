Suzuki представила новый 152-сильный GSX-S1000

В продаже мотоцикл появится в июне 2021 года, тогда же будет озвучена и его стоимость.

Материалы по теме Honda начала продажи обновленной модели-легенды

Suzuki GSX-S1000 — это скоростной и маневренный «стритфайтер». Его двигатель и шасси адаптированы специально для города. Кстати, мощность мотора выросла, а сам он подчиняется новой системе управления S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System).

Яркой особенностью дизайна стали расположенные друг над другом монофокусные светодиодные фары и рельефный бензобак.

Но вернемся к двигателю. Это рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 999 «кубиков» с жидкостным охлаждением. У него электронная система управления дроссельной заслонкой и переработанные впускные и выпускные механизмы. Система S.I.R.S. имеет функцию выбора одного из трех доступных режимов движения (SDMS), обновленную систему контроля тяги с пятью режимами (STCS) и двунаправленную систему быстрого переключения передач без использования рычага сцепления.

Основные характеристики GSX-S1000

Длина/ширина/высота: 2115/810/1 080 мм

Колесная база: 1460 мм

Снаряженная масса: 214 кг

Тип двигателя: 999 см 3 , четырехтактный, рядный 4-цилиндровый с жидкостным охлаждением DOHC

, четырехтактный, рядный 4-цилиндровый с жидкостным охлаждением DOHC Максимальная мощность: 112 кВт (152 л.с.) при 11 000 об/мин

Максимальный крутящий момент: 106 Нм при 9250 об/мин

Объем топливного бака: 19 л

BMW намерена выпустить еще две модели на базе нового R18.

Фото: Suzuki