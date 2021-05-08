Этот 1214-сильный байк разгонится до 644 км/ч

Мотоцикл готовится побить рекорд наземной скорости для двухколесных транспортных средств.

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Проектом занимается британский телеведущий и мотогонщик Гай Мартин, который хочет стать самым быстрым человеком, передвигающимся на двух колесах. А сделать это он намерен на мотоцикле с вертолетным газотурбинным двигателем.

Длина этого байка, сделанного из стали и алюминия, составляет 9,14 метра. В центре конструкции установлен турбинный двигатель Rolls-Royce мощностью 1214 л.с., снятый с британского военного вертолета. Впоследствии рама будет прикрыта аэродинамическими панелями из легкого и прочного карбона.

Основная цель мотоцикла — побить текущий наземный рекорд скорости для двухколесных транспортных средств, который составляет 605,7 км/ч. Предыдущим рекордсменам удалось разогнаться до 634,08 км/ч во время одного из заездов, но жюри берет среднюю скорость попыток. В планах Гая Мартина достичь скорости 644 км/ч, что в милях выглядит красивее — 400 миль в час.

Однако придется немного подождать, так как мотоцикл следует еще испытать. Установление же рекорда скорости намечено на следующий год и будет проходить на соляной равнине в Боливии.

Рекорд скорости среди серийных автомобилей принадлежит гиперкару Tuatara от Shelby SuperCars. Он разогнался до 532,7 км/ч.

Фото: F-Stop Press Ltd.