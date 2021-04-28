Новый Volkswagen Golf: начались продажи в России

Восьмое поколение стоит от 2 558 000 рублей.

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У российских дилеров новый Golf представлен в двух версиях: Exclusive со 150-сильным бензиновым двигателем и 8-ступенчатым автоматом и GTI с 245-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом.

Оснащение автомобиля очень богатое. Так Exclusive за 2 558 000 рублей оснащается, например, теплоизолирующим лобовым стеклом, креслом водителя с массажем, 10-дюймовой цифровой панелью приборов, трехзонным климат-контролем, парковочным ассистентом Park Assist, рулевым управлением с автоматически изменяемым усилием и многим другим.

Версия GTI, имея более мощный мотор и другую коробку, отличается также внешностью, увеличенными тормозными дисками с суппортами, окрашенными в красный цвет, спортивным мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, передними сиденьями «Топ Спорт» с регулировкой поясничного подпора и высоты, черной отделкой потолка, несколькими режимами движения и многими другими вещами. Стоит такой Гольф 3 090 000 рублей.

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Фото: Volkswagen