Volkswagen показал салон нового T7 Multivan

Новый автомобиль для бизнеса и путешествий получит огромный панорамный люк и умные сиденья.

Материалы по теме VW Multivan нового поколения: первое изображение

Новый семейный вэн вот-вот будет представлен своим будущим покупателям — через пару месяцев мы увидим Multivan Т7.

Компания начала подогревать интерес к машине и опубликовала тизер интерьера автомобиля, который выглядит невероятно просторным и светлым благодаря большим окнам и панорамному люку.

Изображение сопровождается некоторыми интересными уточнениями. Например, полноразмерный диван в третьем ряду исчез, а его место заняли отдельные кресла, которые можно легко вынуть из автомобиля.

В VW заявляют, что кресла стали легче, а их снятие и установка займут меньше времени, чем раньше. Для этого была разработана новая система полозий. Благодаря ей среднее кресло третьего ряда может двигаться между креслами второго ряда, а за ним появляется место для перевозки, например, велосипедов.

С 1985 года в салоне Multivan обязательно устанавливается стол. В компании заявили, что «заново изобрели» его, сделав более мобильным благодаря все той же новой системе полозий. Как и прежде, кресла второго ряда могут поворачиваться на 180 градусов.

Ранее были опубликованы шпионские снимки салона нового Мультивэна.

Изображения, видео: Volkswagen AG