Волга с автоматом: красивая история с печальным концом

На Горьковском автомобильном заводе было сделано несколько попыток выпускать серийные машины с АКП.

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Первая автоматическая трансмиссия едва не появилась у ГАЗа еще в начале 1950-х: в НАМИ испытывали экспериментальный микроавтобус НАМИ-013, и двухступенчатый автомат НАМИ-ДК собственной разработки там работал в паре с модернизированным мотором ГАЗ-М20 Победа — и имел шансы перекочевать на саму Победу, но проект вскоре прикрыли.

В 1957-м случился второй заход на тему: в серию пошел ГАЗ-М21 Волга с трехступенчатой АКП, созданной по образцу Ford. Но коробка получилась неудачной: завод завалили рекламациями, и через пару лет производство было прекращено. С некоторыми доработками эта трансмиссия перекочевала на автомобиль ГАЗ-13 Чайка с 195-сильным V8. Эти машины эксплуатировались и обслуживались бережнее, поэтому модификация стала массовой (выпустили более 2 тысяч экземпляров), но — не народной.

Прототип ГАЗ‑3101 Волга, 1973 год

А что же Волга? На ней автомат все же начали использовать, однако, опять-таки, не на версиях для частников, а на эксклюзивной ГАЗ-23, модификации ГАЗ-21 для КГБ. Общий выпуск таких машин едва превысил 600 экземпляров.

С выходом новой Волги ситуация не поменялась: в 1973-м появился прототип ГАЗ‑3101 с автоматической коробкой (на фото), но вплоть до распада СССР эта коробка ставилась только на мелкосерийные машины для спецслужб — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 с моторами V8, а также на эксклюзивные ГАЗ-14 Чайка.

Полную историю автоматических коробок в автопроме СССР читайте в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Но Горьковский автозавод был не единственным предприятием советского автопрома, где разрабатывали и внедряли АКП.

А на нашем сайте можно найти тест-драйв редкой ГАЗ-23 Волга с АКП.

Фото: из архива «За рулем»